¡È¥É¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ë¥²¡¼¥Þ¡¼Èþ½÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡¡½Ü¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡ª
¡¡¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¥·¥ê¡¼¥º¡Ø½Ü»£GIRL Vol.28¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¢ËãÁÒ¿ðµ¨¤Û¤«½Ü¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢Èþ½÷¤¬¶¥±é¡ª¡¡¡Ø½Ü»£GIRL Vol.28¡Ù¤è¤ê¸ø³«¥«¥Ã¥È
¡¡É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ´Ä»¼è¸©Ì±¤ÎËå¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¹â¹»À¸»þÂå¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢³Æ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ëÇòßÀÈþÅÆ¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»ï¤Ç¤â¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄ·¤Í¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¢É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëå¡¦ÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¤È¶¦±é¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¤È¤Þ¤ëto¤È¤Þ¤ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯â1¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿ûÂôÈþº»¼ù¡¢¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¢ËãÁÒ¿ðµ¨¡¢²¬ËÜºÌ²Æ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢º£¤òºÌ¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹âºê¤«¤Ê¤ß¡§¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥É¡¼¥ë
¡¡1997Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£³Æ»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø¼ÒÃÜ¿Í¥ä¥Ö¡¼¡Ù¡ÊBS¾¾ÃÝÅìµÞ¡Ë¤ä±Ç²è¡Ø±Ê±ó¤ÎÂÔ¤Á¿Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£¡È¥É¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¥Ü¥Ç¥£¡É¡¢¤½¤ó¤Ê¹âºê¤«¤Ê¤ß¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡Íßµá¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¡¼¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹¤¤È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹É÷¤Î°áÁõ¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÍ×ÁÇ¤ò·ã¼Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÖÊÁ¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ç¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á´¶¤ò±é½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÂÎ°éºÂ¤ê¤ò¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯½ÀÈ©¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥×¥í¥Ý¡½¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥É¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢£ËãÁÒ¿ðµ¨¡§ºÇ¶¯Æù´¶¥Ü¥Ç¥£¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡¡2002Ç¯¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£2022Ç¯¤Ë¡Ø¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡Ù¤Ç¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ç25Ç¯e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖLa VISION¡£¤Ë²ÃÆþ¡£¥²¡¼¥à¹¥¤¤Ê¤é¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥ÈÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢Çº»¦¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª
¡¡¥Ð¥È¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤ÎÎý½¬¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷¥Ó¥¥Ë¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤ÆµÙÂ©½¼ÅÅ¤·¤Æ¼¡Àï¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¼¡¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¥Ó¥¥Ë¤Ç¡¢¶»¸µ¤Î¥ê¥Ü¥ó·ë¤Ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜÀþ¤¬¶»¸µ¤Ë¡Ä¡£ÉÔ²ÄÈò³Î¼Â¤ÊÉ¬»¦¥³¥ó¥Ü¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤ä¡¢¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¢¤é¤ï¤È¤Ê¤ëÇº»¦¥Ü¥Ç¥£¡Ä¡£°µ´¬¤ÎI¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤Ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¢£²¬ËÜºÌ²Æ¡§ÌÚÏ³¤ìÆü¤Î¤Ê¤«¡¢½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼
¡¡2002Ç¯8·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2025Ç¯3·î¤ËSKE48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¡Ç25Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡ÖNew Generation Theater The 3rd¡Ø´æºî µÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¡×¤ÇÀÅ¸æÁ°¤ò±é¤¸¤¿¡£²Æ¤Î¸á¸å¡£Íá°á¤ò¤Ï¤é¤ê¤ÈÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¸«¤»¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ËÂ©¤òÆÝ¤à¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥¥É¥Å¸³«¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ëÈò½ëÃÏ¤ÇÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡ª
¡¡³«ÊüÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å·µ¤¤â»£±Æ¤â²÷Ä´¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¥«¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢²¦Æ»¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÍÍÁê¤Ç¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ò¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÂÎ¸½¤·¤¿½é¡¹¤·¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¡¢ÑéÌÜ¤»¤è¡ª
¡¡¡Ø½Ü»£GIRL Vol.28¡Ù¤ÏÉÞ·¬¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£²Á³Ê¤Ï1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
