『映画 冬のソナタ 日本特別版』ペ・ヨンジュンがチェ・ジウを抱えて塀を乗り越える悶絶シーンが公開
『映画 冬のソナタ 日本特別版』より、チュンサン（ペ・ヨンジュン）がユジン（チェ・ジウ）を抱えて塀を乗り越える、2人の初恋の始まりのシーンを切り取った本編映像が解禁された。
【動画】初恋の始まりを切り取った胸キュンシーン
韓国KBSで2002年に放送された韓国ドラマ『冬のソナタ』。日本では2004年にNHKで放送されると、週末深夜の放送だったにもかかわらず高視聴率を獲得。日本での韓流ブームの先駆けとなった。特に主人公チュンサンを演じたペ・ヨンジュンは、「ヨン様」の愛称で日本の女性をとりこにし、来日した際は羽田空港に当時開港以来最多となる約5000人が出迎えるなど、日本でも一躍トップスターに。さらに、ドラマのロケ地の一つ、韓国・チュンチョン市には連日、日本人の観光客が押し寄せた。
本作は、そんな名作ドラマの監督を務めたユン・ソクホ監督、そしてPAN ENTERTAINMENTの製作陣の「日本の視聴者から長く愛されてきたことへの感謝」という思いから、日本だけのために劇場版として4Kにリマスター、楽曲も映画用に編曲し直され、世界初のお披露目となる。1400分のドラマを2時間へと大胆に再構成し、物語の核である主人公の2人の“純愛のみ”を抽出。ユン監督も全工程に参加した決定版となっている。
今回解禁となった本編映像は、高校生のチュンサン（ペ・ヨンジュン）とユジン（チェ・ジウ）の初恋が始まる重要なシーンのひとつとして、ファン人気が高いワンシーン。
厳しい先生に見つかることを恐れ、学校に裏から入ろうと転校生のチュンサンを案内するユジン。「ここは助け合いの精神、背中貸して」とチュンサンの背中に乗って塀を越えようとするユジンに、苦笑いを浮かべながら言う通りに四つんばいになるチュンサン。「あなたの番」と手を貸すユジンを横目に、軽々と乗り越えるチュンサンの姿にユジンは目を丸くする。
登ったはいいものの、下に降りられなくなってしまったユジンは上目遣いでチュンサンを呼び止めると、靴を履かせてあげて、手を広げるチュンサン。ユジンは勢いよくその胸に飛び込むが、「今日昼休みの放送あるから遅れないでよ」と恥ずかしそうにその場を去る。ひょうひょうとしたチュンサンと、初々しいユジンのやりとりに思わず頬が緩んでしまうシーンだ。
『映画 冬のソナタ 日本特別版』は、3月6日より全国公開。
