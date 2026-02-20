【Pikachu Puppetronic by RealFX】 発売中 価格：89.99ポンド

　海外向けの「Pokemon Center Official Site」にておもちゃ「Pikachu Puppetronic by RealFX」が販売されている。価格は89.99ポンド。

　本商品は「ポケットモンスター」シリーズよりピカチュウを立体化したパペットロニクス。ぬいぐるみのような見た目だが各部位は可動する機能を有しており、目や口、耳など様々な部位が動く。頭や鼻、腹のにはタッチセンサーを搭載し、120種類以上のサウンドとモーションでピカチュウの反応を楽しめる。

　ピカチュウらしい丸いフォルムも可愛らしく、触るだけでなく飾っておいても癒やしてくれそうな商品となっている。なお、商品の発送は2026年春の中旬頃を予定している。

□「Pokemon Center Official Site」の「Pikachu Puppetronic by RealFX」のページ