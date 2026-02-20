山崎賢人主演『ゴールデンカムイ』最新作、杉元一行・第七師団・土方一派のPV＆場面写真解禁
山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、杉元一行・第七師団・土方一派それぞれの思惑が交差する三陣営のPVが解禁。併せて、三つ巴の闘いを切り取った場面写真も到着した。
【動画】三つ巴の金塊争奪戦ぼっ発！ 杉元一行・第七師団・土方一派の各PV
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
2024年1月19日公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマW ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』の続編となる。主人公の元陸軍兵・杉元佐一を山崎が演じる。
杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパに山田杏奈。そのほか、眞栄田郷敦、工藤阿須加、柳俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら、個性豊かな実力派キャストが集結した。
このたび解禁となったのは、杉元（山崎）を中心とした、アシリパ（山田）、白石（矢本）、谷垣（大谷）の「杉元一行」、鶴見中尉（玉木）、鯉登（中川）、月島（工藤）、二階堂（柳）、宇佐美（稲葉）の「第七師団」、土方（舘）を筆頭とした、尾形（眞栄田）、永倉（木場）、牛山（勝矢）の「土方一派」の各キャラクターの名台詞と名シーンを切り取った各陣営のPV映像。
“真実”“信念”“野望”“大義”…それぞれの想いをかかえ、三つ巴の闘いは、ついに、決戦の地・鉄壁の要塞“網走監獄”へ。さらに、三つ巴の闘いを切り取った場面写真も解禁された。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、3月13日より公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記。
【動画】三つ巴の金塊争奪戦ぼっ発！ 杉元一行・第七師団・土方一派の各PV
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパに山田杏奈。そのほか、眞栄田郷敦、工藤阿須加、柳俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら、個性豊かな実力派キャストが集結した。
このたび解禁となったのは、杉元（山崎）を中心とした、アシリパ（山田）、白石（矢本）、谷垣（大谷）の「杉元一行」、鶴見中尉（玉木）、鯉登（中川）、月島（工藤）、二階堂（柳）、宇佐美（稲葉）の「第七師団」、土方（舘）を筆頭とした、尾形（眞栄田）、永倉（木場）、牛山（勝矢）の「土方一派」の各キャラクターの名台詞と名シーンを切り取った各陣営のPV映像。
“真実”“信念”“野望”“大義”…それぞれの想いをかかえ、三つ巴の闘いは、ついに、決戦の地・鉄壁の要塞“網走監獄”へ。さらに、三つ巴の闘いを切り取った場面写真も解禁された。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、3月13日より公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記。