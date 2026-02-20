工藤静香、“手作り肉料理”にネット衝撃 鍋でグツグツ
歌手の工藤静香が19日にインスタグラムのストーリーズを更新。手作りの肉料理を披露した。
【写真】工藤静香、“手作り肉料理”にネット衝撃 過去の料理の数々も（6枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では動画で豪快な肉料理を披露。動画の中にはタマネギ、ニンジン、ジャガイモ、そして一口サイズの大量の肉が鍋でグツグツと調理されている様子が収められており、ファンから驚きの声が寄せられていた。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、“手作り肉料理”にネット衝撃 過去の料理の数々も（6枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では動画で豪快な肉料理を披露。動画の中にはタマネギ、ニンジン、ジャガイモ、そして一口サイズの大量の肉が鍋でグツグツと調理されている様子が収められており、ファンから驚きの声が寄せられていた。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）