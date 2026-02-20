aespaカリナ、キャミソール姿で沖縄旅行満喫「遭遇したい」「透明感すごすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が2月18日、自身のInstagramを更新。美しい肌が際立つキャミソール姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】紅白出場K-POP美女「透明感すごすぎる」沖縄でのキャミ姿
カリナは、韓国女優のHan Soo-A（ハン・スア）、5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のリュジン（RYUJIN）と旅行で訪れていた沖縄での姿を複数枚投稿。美しい肩のラインが際立つキャミソール姿でカウンターに座るショットを披露した。透明感あふれる肌が際立ち、頬杖をついてカメラを見つめる姿が収められている。
この投稿にファンからは「天使のビジュアル」「映画のワンシーンみたい」「遭遇したい」「透明感すごすぎる」「綺麗すぎて見惚れる」「美しくて最高」「スタイル良すぎて芸術品レベル」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出場K-POP美女「透明感すごすぎる」沖縄でのキャミ姿
◆aespaカリナ、沖縄でキャミソール姿披露
カリナは、韓国女優のHan Soo-A（ハン・スア）、5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のリュジン（RYUJIN）と旅行で訪れていた沖縄での姿を複数枚投稿。美しい肩のラインが際立つキャミソール姿でカウンターに座るショットを披露した。透明感あふれる肌が際立ち、頬杖をついてカメラを見つめる姿が収められている。
◆aespaカリナの投稿に反響
この投稿にファンからは「天使のビジュアル」「映画のワンシーンみたい」「遭遇したい」「透明感すごすぎる」「綺麗すぎて見惚れる」「美しくて最高」「スタイル良すぎて芸術品レベル」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】