郷ひろみが、3月4日にリリースするライブ映像作品『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』より、一部映像を公開した。

本作は、郷ひろみ70歳の誕生日となった記念すべき日に開催された日本武道館公演2デイズ公演を完全収録したパッケージで、2日間で70曲という前代未聞の挑戦に加え、デビュー曲「男の子女の子」から大ヒット曲「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」、「言えないよ」など数々の楽曲を披露した、ライブの熱気をそのまま感じられる映像になっているという。

https://youtu.be/YLq4ApSYTAE

◾️『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS』

2026年3月4日（水）発売

購入：https://GOGOGO.lnk.to/70Songs_PKG 豪華三方背BOX仕様、美麗ブックレット封入

【通常盤・初回仕様】ランダムサイン入りポストカード封入

【内容】

・Blu-ray（DISC 2枚組）

品番SRXL-624〜625 ／価格25,000円（税込）

・DVD（DISC 4枚組）

品番SRBL-2430〜2433 価格：24,000円（税込） ▼店舗別購入特典

Sony Music Shop ・・・ L判生写真２種セット

楽天ブックス ・・・ アクリルスタンド（人型）

Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着

セブンネットショッピング ・・・ アクリルスタンド付きコースター

HMV・・・ L判ブロマイド2種セット

郷ひろみ応援店 ・・・ L判生写真

※特典絵柄は追って公開

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️『情熱大陸×郷ひろみ』

2025年12月24日（水）発売

予約：https://GOGOGO.lnk.to/Jonetsu_Tairiku_Hiromi_Go Ⓒ情熱大陸／MBS Ⓒ情熱大陸／MBS ◆完全生産限定盤

豪華三方背BOX仕様

（内容）

本編：情熱大陸×郷ひろみ （ディレクターズ・カット）

特典映像：2025.10.18-19 郷ひろみ70歳武道館公演密着映像

・Blu-ray

品番：SRXW-91 価格：6,000円（税込）

・DVD

品番：SRBW-54 価格：5,000円（税込）