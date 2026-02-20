女優の沢井美優（３８）の少し遅れたバレンタイン投稿が反響を呼んでいる。

２０日までに自身のインスタグラムを更新。「ＨＡＰＰＹ ＶＡＬＥＮＴＩＮＥって載せようと思って忘れていたよ？ 気付けばバレンタイン終わっていたね 最近チョコ欲がすごい おすすめのチョコ教えて あといつもありがとうございます」と記し、チョコのかき氷を前に白を基調として赤と緑の模様が入ったニットを着たショットを投稿した。

この投稿にファンからは「チョコかき氷も猫チョコも美味しそう」「今日も癒しの笑顔をありがとう」「これはカブリつきたいで〜す」「美味しそうですね 笑顔も最高ですよ」「これは絶対美味しいやつ笑」などのコメントが寄せられている。

沢井は、２００３年１０月から０４年９月まで放送されたドラマ「美少女戦士セーラームーン」で、ヒロインの月野うさぎ （セーラームーン）役を演じて話題に。プライベートでは２０２２年１０月にお笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行（３３）との結婚を発表。昨年１１月に第１子出産を報告した。