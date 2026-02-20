巨人は２０日、那覇キャンプの第５クール２日目を迎えた。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝の力強いピッチングに目を見張り、新助っ投への期待感を明かした。

ブルペンでまず目についたのは、ウィットリーのボールだ。真っすぐに力があって、スライダーもよくキレる。パワーでどんどん押していけるタイプだね。６イニングくらいを想定するなら、常時１５５キロ前後で投げられるエンジンを搭載していると思う。

まだコントロールにバラつきもあったが、それを補って余りあるスピードと重さ。私が似たタイプとして最初に思い浮かべたのは、かつて巨人のリリーフを支えていたマシソンだった。だが、マシソンより球種も豊富で、長いイニングに渡って出力できる印象だ。やはり２ケタは勝ってほしい投手だね。

楽天から来たハワードも相当やると思っている。パワーもあるし、低めへの制球という点ではウィットリーをしのぐものがある。勝ち星という点では、より計算しやすいんじゃないかな。昨年は９試合で５勝１敗だったが、レベルの高いパ・リーグで「１敗」しかしていない部分を評価したい。相当レベルの高い投手だよ。しっかりローテを守って２０数試合投げたら、１４、５勝できるんじゃないかとも思う。

ジョーカー的な立ち位置のマタも含めて助っ人は充実。新人も含めて、全体的にコマが厚くなってきたね。（高木 豊）