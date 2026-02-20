きょうは風が穏やかで、山間部を中心に気温が高くなるでしょう。

【写真を見る】あすはお出かけ日和に 3連休最終日の月曜日以降は曇りや雨が多くなる見込み 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（2/20 昼）

正午前の名古屋市内は、薄い雲が広がっています。この時間の気温は9.6℃で、風は強くありません。

きょうの午後は、晴れ間の広がる所が多いでしょう。愛知県や岐阜県を中心に、空気の乾燥が続く見込みです。三重県南部では、夕方にかけてパラパラと雨の降る所があるでしょう。



最高気温は、名古屋や岐阜などで11℃、高山や津で9℃の予想です。高山は3月中旬並みの暖かさになるでしょう。雪の積もっている地域は、なだれや屋根から落ちる雪にご注意ください。

あすはお出かけ日和に 月曜日以降は曇りや雨

【あすの天気】

各地よく晴れるでしょう。日中は3月中旬から下旬並みの陽気になる所が多い予想です。日差しが暖かく、お出かけ日和になるでしょう。

【週間予報】

3連休最終日の月曜日以降は、曇りや雨の日が多くなるでしょう。すっきりしない天気の日も、平年より気温は高くなる予想です。朝晩の冷え込みも次第に和らぐでしょう。



この先は気温が上がり、花粉が飛びやすくなりそうです。早めの花粉対策を心がけましょう。