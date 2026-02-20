熱戦が続くミラノ・コルティナオリンピックで19日、 スキーのノルディック複合団体スプリントが行われ、白馬村出身の渡部暁斗選手と木島平村出身の山本涼太選手の2人で臨んだ日本は6位となり、一時はメダル争いに絡むレースを繰り広げました。



「2人1組」で挑むスキー・ノルディック複合の団体スプリント。日本は前半の、ラージヒルのジャンプ。今シーズン限りで現役を引退する白馬村出身の渡部暁斗選手。





実況「日本が生んだキングオブスキー渡部暁斗。オリンピック最後のジャンプになります。 緑のラインだ」渡部選手は「119メートル」。続く木島平村出身の山本涼太選手は「125.5メートル」を飛び、日本は「3位」につけます。渡部暁斗選手「何も残らないくらいすべてを置いてきたい」後半のクロスカントリーは、「1.5キロ」のコースを1周ずつ交互に滑り、あわせて10周するレース。日本は、1位のドイツと「21秒差」でスタート、1周目の渡部選手は力強い滑りを見せます。実況「3位集団のかたまりに」視界を遮るほどの雪が降る中、山本選手も必死にトップ集団に食らいつき、日本は、メダル争いを繰り広げます。しかし、8周目。ドイツの選手が転倒し、山本選手が巻き込まれるアクシデントが…。この影響もあり、日本は「6位」でフィニッシュ。メダル獲得はなりませんでしたが、記憶に残るレースとなりました。渡部暁斗選手「ちょっと面白い展開に持って来れて久しぶりにワクワクして走ることが出来ました」