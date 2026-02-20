１２日、北京隆福寺街区に設置された馬の像の前で記念撮影する人たち。（北京＝新華社記者／羅鑫）

【新華社北京2月20日】中国では、春節（旧正月）を前に縁起物や食品をそろえ、家族で新年を迎える「年貨（ねんか＝年越し用品）」文化が広く根付いている。近年は、伝統文化を現代的に再解釈する「国潮」と呼ばれる潮流が広がり、干支（えと）や春節文化が新たな形で受け継がれている。

春節を前に、北京市内の隆福寺街区にある伝統菓子店「北京稲香村」の店舗には、年貨を買い求める人々が列を作った。今年発売の新商品「駿馬踏福」シリーズは、干支の午（うま）年にちなみ、馬をモチーフにヒョウタンや竹、金元宝などの吉祥図柄をあしらい、新春の祝福を表現している。

１２日、老舗菓子店「北京稲香村」で、列を作って年貨を買い求める人々。（北京＝新華社記者／羅鑫）

店長の曹思源（そう・しげん）さんは「午年にちなんだこのシリーズは好評だ」と話す。北京稲香村は近年、青銅器や「西遊記」、北京の名所旧跡、伝統的な路地「胡同（フートン）」などから着想を得た菓子を開発してきた。老舗ブランドの力を生かしつつ、新たな商品展開を進めている。

こうした動きは、干支文化が年貨市場を後押ししていることを示す。商業施設や博物館、公園などでは、文化財や書画を題材にした馬モチーフの商品が人気を集め、新年の雰囲気を高めるとともに文化消費の拡大にもつながっている。

北京市の世紀金源ショッピングセンターには、高さ10メートルを超える「黒馬」のオブジェが昨年12月から設置され、注目を集めている。色鮮やかな鞍（くら）をまとい、「福」の字と花の文様の上に据えられた巨大オブジェの内部には、円明園の十二支像のレプリカが展示されている。近くの期間限定グッズショップにも多くの来場者が立ち寄っている。

１３日、国家自然博物館のミュージアムショップに並ぶ馬のストラップ。（北京＝新華社記者／羅鑫）

十二支像のうち馬首銅像は、海外に流出してから100年以上を経て、2020年に中国に戻った。清代乾隆年間に鋳造され、イタリア人画家ジュゼッペ・カスティリオーネ（中国名:郎世寧）が設計したもので、円明園の西洋建築「海晏堂（かいあんどう）」外にあった十二生肖獣首噴水の一部をなしていた。

「今年は午年。馬首銅像をモチーフにした記念硬貨や冷蔵庫用マグネット、ぬいぐるみ、文房具、トートバッグなどが好調に売れている」と、円明園管理処文化発展センターの史暁蒞（し・ぎょうき）副主任は話す。

１２日、老舗菓子店「北京稲香村」の店舗に並ぶ、馬モチーフの菓子。（北京＝新華社記者／羅鑫）

１１日、北京芸術博物館のミュージアムショップで年貨を買い求める来館者。（北京＝新華社記者／羅鑫）

１１日、北京徐悲鴻記念館のミュージアムショップで年貨を買い求める来館者。（北京＝新華社記者／羅鑫）

北京市の徐悲鴻（じょ・ひこう）記念館でも春節を前に、馬を題材にした水墨画「奔馬図」や「六駿図」を目当てに多くの来館者が訪れた。ミュージアムショップでは、馬をテーマにした複製画や卓上置物、冷蔵庫用マグネットなどの関連商品が人気を集めた。

市内の各博物館も春節に合わせ、多彩な企画を用意している。150項目に上る展示や催しを通じ、伝統や風習に触れながら春節気分を味わい、年貨を購入できる機会を提供しているという。（記者/羅鑫）

