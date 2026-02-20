モーニング娘。‘26・牧野真莉愛、米国代表主将のジャッジに夢中 『LOVEマシーン』で日本代表にエール送る 「日本と対戦したらどっちを応援したらいいか…」
モーニング娘。‘26の牧野真莉愛は20日、都内で開催された「WORLD BASEBALL CLASSICTM OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-」メディア向けオープニングイベントに登壇。来月開幕するWBCで期待する選手について語り、日本代表にエールを送った。
【集合ショット】嬉しそう！野球好きバッテリィズ＆川崎宗則ら
牧野は北海道日本ハムファイターズの大ファン。WBCでは伊藤大海と北山亘基の両投手に期待を寄せる。一方、米国代表主将のアーロン・ジャッジの大ファンでもあり「キャプテン・ジャッジを注目しています。日本と戦ったらどっちを応援したらいいか…」と話した。
イベントに登壇した川崎宗則（※崎=たつさき）とお笑いコンビ・バッテリィズ、森山未唯からは「いや、やめてください。日本を応援してください！」「一番危ないんで」とツッコミを受けていた。
伊藤とジャッジが対戦する場面を想定。どちらを応援するかという話題になると「ジャ、ジャッジですね」と回答。ストア内では日本代表選手に加え、外国代表選手のグッズも販売されており、「ジャッジのTシャツが欲しい」と”ジャッジ愛”を見せた。
イベント中には、登壇者らが日本代表選手に応援コメントを送る場面も。牧野は『LOVEマシーン』を生歌唱して「世界がうらやむ侍ジャパン」とエールを送った。
