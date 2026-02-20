『FUJI ROCK FESTIVAL ′26』第1弾アーティスト発表 藤井 風、XGの初出演が決定 Hi-STANDARDのカムバックも
7月24日から26日に新潟・湯沢町苗場スキー場にて開催される音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL '26』の第1弾アーティストが発表された。
24日のヘッドライナーを飾るのは、昨年アルバム制作に向けて再集結したThe xx。今年、世界の名だたるフェスを席巻するThe xxが、フジロック2010年の初登場から3度のステージを経て、ついにヘッドライナーとして登場する。
また、日本のパンクカルチャーを体現し、シーンに計り知れない影響を与えてきたHi-STANDARDが、1999年以来27年ぶりにフジロックにカムバック。ASIAN KUNG-FU GENERATION、米ボルチモア出身のハードコアバンド・TURNSTILE、ARLO PARKS、LETTUCE、そして韓国を代表するバンド・HYUKOHの参加も決まった。
さらに、ALTIN GUN、奇妙礼太郎BAND、SNAIL MAIL、Yo-Seaなど、初日を象徴する豪華ラインナップが最高の幕開けを飾る。
25日はKHRUANGBIN、フジロック初登場となるFujii Kaze（藤井 風）、TOMORA、BASEMENT JAXXらが登場。
そのほか、BADBADNOTGOOD、サニーデイ・サービス、そして昨年米コーチェラ・フェスティバルで圧巻のパフォーマンスを披露したXGが、フジロック初出演を果たす。
KOKOROKOやYUUF、Bialystocks、Kroi、柴田聡子など、国内外注目のアーティストがジャンルレスなサウンドとステージで2日目を盛り上げる。
26日はMASSIVE ATTACKが16年ぶりに最終日のヘッドライナーとして苗場に帰還。平沢進+会人、MITSKI、MOGWAIと、フジロックの醍醐味とも言えるラインナップが実現する。
そのほか、AMERICAN FOOTBALL、never young beach、Tempalayの出演も決定。さらに、浅井健一、FRIKO、GOGO PENGUIN、JAPANESE BREAKFASTなど、世代とシーンを象徴するアーティストが最終日を飾る。
チケット全券種の先行発売が開始。早期割引チケットは完売している。
