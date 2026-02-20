俳優の木村拓哉（53）が20日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。飛び入りで“フライパンあおり”を披露しネット上で“神回”と話題になっている。

「めざせ！料理アイドル 七五三掛KITCHEN」で、事務所の後輩の「Travis Japan」七五三掛龍也が「ホウレンソウと厚揚げの中華炒め」を調理。木村は料理について「やらないよ。役でしかしない」と明かしたが、七五三掛がぎごちなくフライパンを振る姿に「あおり？あおりはやってみないと分からない。やろうか」と言い、小走りでコンロの前に移動。

そして、フライパンを前後させながら炒める見事な“フライパンあおり”を披露。スタジオからは「凄い」と感嘆の声が上がった。また、ネットでは「キムタク！ビストロSMAPだ！」「神回！！！」「さすがです」「木村拓哉さん フライパンの煽り スゴイ」「永久保存版！！」「七五三掛kitchenがキムタクがフライパンを煽っただけでキムタクkitchenになった時、興奮してしまった」などの声が上がっている。

木村はドラマ「グランメゾン東京」＆映画「グランメゾン・パリ」で天才シェフ役を演じた。ドラマや映画内の撮影では、全て自身で調理していた。きょう20日には、警察学校の鬼教官を演じる主演映画「教場 Requiem」（監督中江功）が公開される。