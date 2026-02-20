俳優の木村拓哉（53）が19日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。プロ意識について語った。

事前取材VTRでモデルでタレントのアンミカに失敗することはあるかを聞かれると、「ゴロゴロありますよ」と即答。「No Goodの省略でNGというのが現場にはゴロゴロあるから、やっちゃったっていう恥ずかしさもあるし、できないことに対するちょっとしたクソっていう気持ち」と明かした。

「そう考えたいなって思うし、みんなもそう思えばいいのになって思うのが、（失敗するのは）絶対自分だけじゃないからね」と断言。「みんな自分が失敗すると重く捉えがち。プロ意識はミスも認めた上でのプロ意識」と、ミスと正面から向き合うのがプロだとした。

続けて、「皆さん本当のプロってそうなんじゃないですか。スポーツで結果につながらなかった、点数につながらなかったとしても、“お前のせいだ”って言う人はプロじゃないと思う」とし、「自分に対する厳しさも含め、ミスもそうだし、自分以外の方に対する考え方もそうだし」と自身の考える“プロ意識”について語った。