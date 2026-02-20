「東小松川」交差点の渋滞緩和へ？

国土交通省 首都国道事務所は2026年2月18日、国道14号「亀戸小松川立体」の事業が進捗し、3月28日から一部区間で6車線運用を開始すると発表しました。

【え、いずれ全部立体!?】これが京葉道路の「6車線化」区間です！（地図／写真）

東京と千葉を結ぶ大動脈「京葉道路」の東京側無料区間のうち、荒川・中川に架かる小松川大橋の東側、小松川警察署前から「東小松川」交差点までの約400mが6車線化されます。

この部分の下り線は、小松川大橋を渡ったところで車線が片側3車線から2車線に絞られるうえ、荒川東岸の堤防道路である「新荒川葛西堤防線」からの流入があり、さらに船堀街道と交差する「東小松川交差点」にて慢性的な混雑が発生している状況です。

この東小松川交差点は、国が定める主要渋滞箇所にも位置づけられています。そのため、2021年度には上り線に左折専用車線が先行整備されており、渋滞長が約30m短縮されるなどしていました。今回の6車線化によって、さらなる渋滞の緩和や事故の減少が期待されるそうです。

そして今後は、中央分離帯を整備のうえ、東小松川交差点と、その東の中央二丁目交差点をまるごとまたぐ立体部が構築されていく予定。立体部は、6車線化が進んでいる荒川西側の江東区亀戸9丁目付近にも整備される予定です。