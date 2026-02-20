¥Ë¥Á¥ì¥¤ ÊÆ¹ñ¿·¹©¾ì28Ç¯²ÔÆ¯¤Ø ÎäÅà¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¡¼¥º³ÈÈÎ
¡¡¥Ë¥Á¥ì¥¤¤Ï¡¢ËÌÊÆ»ö¶È¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ËÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¿·¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ë¡£Åê»ñ³Û¤Ï1²¯Ë°Ê¾å¡£²ÔÆ¯¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤ò·×²è¤·¡¢¼çÎÏ¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¡¼¥º¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÈÎ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡»ö¶È²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤ÎËÌÊÆ»Ò²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ð¥¸¥¢¥ó¡¦¥¯¥¤¥¸¡¼¥ó¼Ò¤¬2·î¡¢100¡ó»Ò²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥ì¥¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¡¼¥º¼Ò¡Ê¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¡Ë¤ò¿·µ¬ÀßÎ©¡£26Ç¯3·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁí³Û1²¯600ËüË¤òÃÊ³¬Åª¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ë¡£¹©¾ìÌÌÀÑ¤ÏÌó17Ëü5000Ê¿Êý¥Õ¥£¡¼¥È¡¢½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó180¿Í¡£Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«±Ä¹©¾ì¤Ï2¤«½êÌÜ¤Ç¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¡£
¡¡¥Ë¥Á¥ì¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2035Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¹´ü·Ð±ÄÌÜÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨40¡ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£