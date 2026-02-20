犬の危険な『いびき』５選

犬がいびきをかいていると、まるで人間のようで可愛らしいと思う反面、心配になる飼い主さんも多いでしょう。では、犬がどんないびきをかいていたら危険なのでしょうか。ここでは、犬の危険ないびきの特徴や症状を紹介します。

1.いびきの音が明らかに大きくなった

以前と比べて、いびきの音量が明らかに大きくなった場合は注意が必要です。いびきの音量が大きくなったということは、いびきの症状が悪化していることを示しています。

いびきの音が大きくなった場合、心臓病や呼吸器疾患などが疑われることもありますし、生活習慣病（肥満）によって呼吸困難に陥っていることもあるので気をつけましょう。

2.「ガーガー」などの異音を出している

「ガーガー」や「ゼーゼー」、さらに「ゴロゴロ」など、今までのいびきでは聞こえてこなかった異音が聞こえるようになったら、何らかの疾患が影響している可能性があります。

通常、いびきは「プー、プー」など小さな音が聞こえる程度で、飼い主も違和感を覚えない人が多いです。しかし、異常が生じているときのいびきは、飼い主が驚くような違和感のある音が出るので、見逃さないようにしてください。

3.いびきが突然止まったり再開したりする

寝ている最中、いびきが突然止まったり、再び始まったりを繰り返している場合は、睡眠中に呼吸が止まっている時間が生じている可能性があります。

これは、人間でもみられることがある病気「睡眠時無呼吸症候群」の可能性があります。悪化すると命に関わる危険な状態に陥ることもあるので、「いびきのリズムがおかしい」と感じたら動物病院に相談してみましょう。

4.苦しそうにいびきをかいている

いびきをかいているとき、あるいはいびきが目立たない時でも寝ている最中に苦しそうな様子を見せているときは、心臓疾患や呼吸器疾患の可能性が疑われます。

呼吸が速かったり、乱れていたり、寝苦しそうに途中で起きてしまう場合は、睡眠不足にも陥りがちです。病院で診察してもらい、適切な処置を受ける必要があります。

5.ある日突然いびきをかくようになった

今までいびきをかいていなかった犬が、ある日突然、いびきをかくようになった場合も何らかの病気を発症している可能性があるので注意してください。

上記で紹介したような症状や、舌が紫色になっていないか（チアノーゼ）、寝ている間や日中の行動に異変はないかなどをよく観察し、少しでも違和感を覚えるならば病院に相談しましょう。

犬が危険ないびきをかくときに考えられる病気とは

犬が危険ないびきをかくときは、主に以下の病気が考えられます。

軟口蓋過長症 鼻孔狭窄 睡眠時無呼吸症候群 気管虚脱 鼻炎 その他呼吸器系や心臓の疾患

中には、症状が進行すると命を落とす危険のある病気も隠れているので、「たかがいびき」と悠長に構えず、少しでも異変を感じたらかかりつけの動物病院に相談してみましょう。

睡眠不足は体に負担をかけ、寿命を縮める原因にもなるので、生活習慣を整えるためにも獣医師のアドバイスを受けることは大切です。

まとめ

いかがでしたか。愛犬が危険ないびきをかき始めたら、見逃してはいけない恐ろしい疾患が隠れているかもしれません。寝ている間、あるいは日中の行動に変化がないかよく観察し、少しでも違和感を覚えたらかかりつけの動物病院に相談してください。

(獣医師監修：寺脇寛子)