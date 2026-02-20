県産ブランド米の生産や販売戦略などを話し合う会議がきのう（１９日）山形市で開かれました。

【写真を見る】県産米のブランド戦略会議 新品種「ゆきまんてん」の生産方針示される（山形）

この中で来年にデビューする予定の新品種、「ゆきまんてん」に関する生産などの方針案が初めて示されました。

県や農業団体、流通・販売関係者などで構成されるこの会議は、気候変動や資材の高騰といったコメをとりまく環境の変化に対応するため、生産や販売などの取り組みを確認し県産ブランド米の価値を維持していくことを目的に開かれています。

会議では、コメの価格高騰の影響で中間的な位置づけのブランド米「雪若丸」の販売量が鈍っているとして、来年度から食品メーカーなどと連携しＳＮＳを使ってＰＲするなど需要を開拓していく戦略などを決定しました。

■「ゆきまんてん」の生産方針案示す

また、会議では来年にデビューを予定している新品種「ゆきまんてん」に関する生産や販売の方針が初めて示されました。

「ゆきまんてん」は「はえぬき」と比べて高温に強い上に食味がよく、収量が多く見込めるのが特徴です。

示された方針によりますと、「ゆきまんてん」は「つや姫」や「雪若丸」のように生産者の認定や出荷基準などの要件は設けず、輸出用米や加工米としても生産していくということです。

県農林水産部 県産米戦略推進課 中川文彦 課長「非常に良い品種との意見を頂いている。卸業者や生産者の評価を得てから普及拡大していく」

県は、今後「ゆきまんてん」に対する生産者や販売業者などの評価を聞きながら作付の拡大を進めていきたいとしています。