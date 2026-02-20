中西香菜、アレルギー食品を強制接種させたと炎上の夫を擁護。「ご主人を咎めるべき」「全然大丈夫じゃない」
ハロー!プロジェクトの女性アイドルグループ「アンジュルム」の元メンバー・中西香菜さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。炎上している夫の投稿について言及し、反響が寄せられました。
【投稿】夫の炎上を謝罪＆擁護
また、同日の別の投稿では「私は血液検査で蟹は『軽〜中等度陽性』でこれまで食べていませんでした。 医師から検査結果だけで判断するのではなく実際に症状が出るかどうかの判断と言われ、様子を見つつ食べてみた所体調に変化はなかったため現在は食べています」などと、自身のアレルギーについても詳しく説明。
コメントでは「何もなくて安心しました」「大丈夫で良かったです」「かななんが謝ることじゃないですよ…」といった声のほかに、「全然大丈夫じゃないんですよ。世の中のアレルギーを持つ方に物凄く悪影響のある発信です」「真似する人が出てきたら、本当に重大な事故が起きかねない」「誤解を招く投稿をしておきながら逆ギレしているご主人を咎めるべきですよ」などの声も寄せられました。
「私自身、きちんと自分の意思で決めていますので大丈夫です」中西さんは「この件でお騒がせしてしまい、ご心配をおかけして本当に申し訳ありません。 私自身、きちんと自分の意思で決めていますので大丈夫です」と投稿。18日に、夫で弁護士の福永活也さんが「今日も、蟹アレルギーの妻に無理やり蟹を大量摂取させてます」とポストし炎上した件について擁護しました。さらに「こんな私ですが、それでも今も変わらず応援してくださる方、温かい言葉をかけてくださる方に、感謝してもしきれません。本当にありがとうございます」とファンや寄せられた温かい声に対し感謝を述べています。
「どうか奥様を大事になさって下さい」今回、炎上した福永さんの投稿には「どうか奥様を大事になさって下さい」「これ…結果、アレルギーじゃなかった…のかしら？？」「アレルギーを甘く見すぎ！」「奥さんが納得して食べてるなら良いと思うけど、無理やりはあかんでしょ。アレルギーどうこう関係なく」など多くのコメントが寄せられています。今後の動向にも注目したいですね。
