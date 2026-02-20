「ゲーム・オブ・スローンズ」前日譚ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3より、ティザー映像が初公開された。2026年6月に米HBOおよびHBO Maxでリリースとなる。

ジョージ・R・R・マーティン著『炎と血』に基づく本作は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約200年前を舞台に、ターガリエン家の玉座を巡る内戦を描いた物語。シーズン1は2022年、シーズン2は2024年にリリースされ、HBO史上屈指の大ヒットシリーズとなった。

シーズン3のティザー映像では、前シーズンの出来事を受けて、レイニラが「アリセントは降伏するつもり」と語る。しかし息子・ジャセアリーズは「彼女を信用してはいけない」と警告。デイモンもレイニラに「君はドラゴンの女王だ。絶対的な力を掌握している」と語りかける。一方アリセントは、息子エイモンドに対し「遅かれ早かれ、レイニラは新しいドラゴンをここへ送り込む。そうなれば終わり」と不安をにじませる。

注目は、ウェスタロス史上もっとも激烈な戦いの一つとされる「水道（ガレット）の海戦」が描かれている点だ。複数のドラゴンが共闘して海上を舞い、戦場を炎で覆う一方、コアリーズ・ヴェラリオン率いる艦隊は敵船と激突。圧倒的スケールで展開する海戦が、本格的な“炎と血”のシーズンを予感させる。

シーズン3には、レイニラ・ターガリエン役エマ・ダーシー、アリセント・ハイタワー役オリヴィア・クック、デイモン・ターガリエン役マット・スミス、ジャセアリーズ・ヴェラリオン役ハリー・コレット、コアリーズ・ヴェラリオン役スティーブ・トゥーサント、エイモンド・ターガリエン役ユアン・ミッチェルらが続投。

新キャストとして、 サー・ロデリック・ダスティン役でトミー・フラナガン、サー・トーレン・マンダリー役でダン・フォグラー、オーマンド・ハイタワー役でジェームズ・ノートンが参戦する。

「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3は、2026年6月に米HBOおよびHBO Maxで放送・配信予定。日本ではU-NEXTで配信となる。