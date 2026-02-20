【デススティンガー ヒルツ仕様 2000 -Recolor-】 7月 発売予定 価格：22,000円

コトブキヤは、プラモデル「デススティンガー ヒルツ仕様 2000 -Recolor-」をコトブキヤ限定商品として7月に発売する。価格は22,000円。

本商品はアニメ「ゾイド -ZOIDS-」より「デススティンガー ヒルツ仕様」を2000 -Recolor-として再プラモデル化したもの。ヒルツが搭乗していた特徴的な機体カラーはそのままに、「ブレードライガー」ミニフィギュアはより劇中を再現したカラーリングに変更。従来より色分けの増えたものが付属する。

オーガノイド・アンビエントとヒルツ（立ち姿）フィギュアに加え、デススティンガー搭乗時のヒルツが付属。さらに各部の爪や牙、シリンダーなどを彩る金メッキ・銀メッキパーツも付属の特別仕様となっている。

ウミサソリ型ゾイドの特徴的なシルエットに濃密なディテールを全長約450mm（海サソリモード時）の迫力のサイズで再現している。長く伸びた尾の先端には大出力の荷電粒子砲を装備し、「AZ120mmハイパーレーザーガン」、「AZ120mmハイパービームガン」が展開、中央部砲身が伸縮し発射状態を再現することができる。

尾側面のカバーを展開することによって海サソリモードへ変形。前脚の「ストライクレーザーバイトシザース」「レーザーカッター」が設定通りに可動する。

ストライクレーザーバイトシザースは開閉して「収納式AZ105mmリニアキャノン」を露出でき、頭部装甲の「Eシールドジェネレーター」は展開ができ、口部に装備された「レーザーファング」は内側、外側が独立して可動する。

また、コトブキヤショップ限定早期予約特典として「ブレードライガー フィギュア（無塗装版）」が付いてくる。

(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.