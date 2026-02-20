元ばんばんざい流那、イメチェンヘア披露 0歳愛娘との散歩ショットに「新鮮」「可愛いママ」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が2月18日、自身のInstagramを更新。0歳娘との散歩2ショットを公開した。
【写真】24歳美人インフルエンサー「可愛いママ」新ヘアでの散歩ショット
流那は「お散歩日和」とつづり、娘との散歩中の写真を投稿。娘をスリングに入れて抱いているショットや芝生に座る娘の様子を公開している。また「髪の毛少しイメチェンして気分上げていこっ」のコメント通り、以前よりも少し短く切り揃えられた前髪とレイヤーの入ったミディアムヘアを内巻きにしたダウンスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「相変わらず可愛すぎる」「幸せそうな雰囲気が伝わってくる」「娘ちゃんとの散歩ショットほっこりする」「新しい髪型とっても似合ってる！」「新鮮」「可愛いママ」などといった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に元5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブーのはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人インフルエンサー「可愛いママ」新ヘアでの散歩ショット
◆流那、娘と散歩ショット公開
流那は「お散歩日和」とつづり、娘との散歩中の写真を投稿。娘をスリングに入れて抱いているショットや芝生に座る娘の様子を公開している。また「髪の毛少しイメチェンして気分上げていこっ」のコメント通り、以前よりも少し短く切り揃えられた前髪とレイヤーの入ったミディアムヘアを内巻きにしたダウンスタイルを披露している。
◆流那の散歩ショットに反響
この投稿にファンからは「相変わらず可愛すぎる」「幸せそうな雰囲気が伝わってくる」「娘ちゃんとの散歩ショットほっこりする」「新しい髪型とっても似合ってる！」「新鮮」「可愛いママ」などといった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に元5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブーのはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】