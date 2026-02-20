ラーメン魁力屋「人気の定食半額クーポン」配布　焼きめし・唐揚げ・餃子が対象

ラーメンチェーン「ラーメン魁力屋」は、2月20日から3月1日までの10日間限定で、全店舗にて「人気定食祭」を初開催する。

期間中、公式アプリに配信されるクーポンを提示すると、対象となる人気定食3種類の「定食分」が半額で注文できる。

対象は「焼きめし定食」「唐揚げ定食」「餃子定食」。各定食は好きなラーメンに、それぞれ焼きめし、唐揚げ、餃子5個が付く。半額となるのはラーメン代を除いた定食部分の料金で、ラーメンは通常価格。

店内飲食のみ対象。クーポンは各定食につき1日1回まで利用できる。「お好きなラーメン100円割引券」との併用は可能。

■各定食の通常価格（店舗区分により異なる）

※価格は税込。店舗により販売価格が異なる。

◆焼きめし定食

【A・Bパターン店舗】

ラーメン代＋（小）270円（297円）

【Cパターン店舗】

ラーメン代＋（小）300円（330円）

【D・Eパターン店舗】

ラーメン代＋（小）290円（319円）

※追加料金でサイズ変更可能

・＋120円（132円）で並

・＋180円（198円）で大

◆唐揚げ定食

【A・B・D・Eパターン店舗】

ラーメン代＋290円（319円）

【Cパターン店舗】

ラーメン代＋320円（352円）

※ご飯サイズ変更

・A〜Cパターン店舗

＋50円（55円）で並

＋100円（110円）で大

・D・Eパターン店舗

並・大ともに無料変更可

◆餃子定食

【A・B・D・Eパターン店舗】

ラーメン代＋290円（319円）

【Cパターン店舗】

ラーメン代＋320円（352円）

※ご飯サイズ変更は唐揚げ定食と同様。

今回が初開催となる「人気定食祭」。同社は、定番の定食メニューをよりお得に楽しめる機会として来店を呼びかけている。