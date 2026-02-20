ラーメン魁力屋「人気の定食半額クーポン」配布 焼きめし・唐揚げ・餃子が対象
ラーメンチェーン「ラーメン魁力屋」は、2月20日から3月1日までの10日間限定で、全店舗にて「人気定食祭」を初開催する。
期間中、公式アプリに配信されるクーポンを提示すると、対象となる人気定食3種類の「定食分」が半額で注文できる。
対象は「焼きめし定食」「唐揚げ定食」「餃子定食」。各定食は好きなラーメンに、それぞれ焼きめし、唐揚げ、餃子5個が付く。半額となるのはラーメン代を除いた定食部分の料金で、ラーメンは通常価格。
店内飲食のみ対象。クーポンは各定食につき1日1回まで利用できる。「お好きなラーメン100円割引券」との併用は可能。■各定食の通常価格（店舗区分により異なる）
※価格は税込。店舗により販売価格が異なる。◆焼きめし定食
【A・Bパターン店舗】
ラーメン代＋（小）270円（297円）
【Cパターン店舗】
ラーメン代＋（小）300円（330円）
【D・Eパターン店舗】
ラーメン代＋（小）290円（319円）
※追加料金でサイズ変更可能
・＋120円（132円）で並
・＋180円（198円）で大
【A・B・D・Eパターン店舗】
ラーメン代＋290円（319円）
【Cパターン店舗】
ラーメン代＋320円（352円）
※ご飯サイズ変更
・A〜Cパターン店舗
＋50円（55円）で並
＋100円（110円）で大
・D・Eパターン店舗
並・大ともに無料変更可
【A・B・D・Eパターン店舗】
ラーメン代＋290円（319円）
【Cパターン店舗】
ラーメン代＋320円（352円）
※ご飯サイズ変更は唐揚げ定食と同様。
今回が初開催となる「人気定食祭」。同社は、定番の定食メニューをよりお得に楽しめる機会として来店を呼びかけている。