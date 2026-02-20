「私って、彼氏に振り回されすぎかも…」と感じた瞬間９パターン
彼氏に尽くしているつもりでも、「実は振り回されているかも…」と感じることが女性にはあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考に、「『私って、彼氏に振り回されすぎかも…』と感じた瞬間９パターン」をご紹介いたします。
【１】デート中、彼氏のご機嫌とりばかりしているとき
「彼氏のワガママを直してほしいけど、いつも機嫌をとっている自分にも嫌気がさす」（３０代女性）と、彼氏の顔色ばかりうかがっている自分自身にあきれてしまう場合があるようです。彼氏があまりにも気分屋であれば、ときには放っておくと、自分も気がラクになるでしょう。
【２】別れ話をされて、泣いてすがったら満足そうにされたとき
「私が『別れたくない』って言うとわかってて切り出すからムカツク」（２０代女性）と、彼氏の別れ話にビクビクしてしまう女性もいるようです。「『別れる』って言葉を簡単に出さないでほしい」と正直に伝えれば、彼氏も少しは罪悪感を抱いてくれるかもしれません。
【３】デート中なのに、男友達からの誘いにのって、遊びに行かれたとき
「先に約束をしていたならわかるけど…、デートの途中で去られるのはつらい」（２０代女性）というように、彼氏に置いてけぼりにされて、ショックを受けたことのある女性も多いようです。「先約は私でしょ」と強気で抵抗したほうがいいでしょう。
【４】デートの行き先が、彼氏の望みどおりの場所ばかりだったとき
「私の気持ちを考えてない」（２０代女性）と、彼氏の自己中心的な振る舞いにガッカリする女性が多いようです。とはいえ、男性が女性の好む場所をわかっていないだけかもしれないので、ときには「温泉に行きたい」などと自分から提案してみてはいかがでしょうか。
【５】彼氏が忙しいというわけでもないのに、買い物を頼まれたとき
「私を便利屋だと思ってるはず」（２０代女性）というように、パシリ的な扱いを受けて、仕方なく応じたことのある女性は多いようです。ついでの場合以外の買い物を頻繁に頼まれるようなら、この先ずっとアテにされる可能性もあるので、きっぱりと断る勇気も必要でしょう。
【６】デート前やデート中に、連絡なしで長時間待たされたとき
「適当に扱われている気がする」（２０代女性）というように、彼氏のぞんざいな態度に憤慨している意見が多く寄せられました。何度も続くようであれば、「次、待たされたら、帰る！」などと怒ってみせると、彼氏も少しは反省してくれるかもれません。
【７】自分の都合よりも彼氏のスケジュール優先で仕事のシフトを組まされたとき
「彼氏次第で変わるスケジュールって、なんか悲しい」（２０代女性）と、彼氏ばかりが優位な状況に、女性は物足りなさを感じる場合があるようです。たまには「今度の休みは私に合わせて！」と、強気で提案してみると、２人の関係も対等になるでしょう。
【８】デートがノープランで、思いつきで行動されたとき
「どこでもついてくると思われている」（１０代女性）というように、デートへの気遣いの足りない男性に対して、失望する女性は多いようです。彼氏に振り回されたくないときや自分で行きたいところがある場合は、彼氏任せにせず、自分でデートの予定を立てましょう。
【９】「会いたい」と言われたら、自分の予定を放り出してでも会いに向かっているとき
「『会いたい』って言われたら、どうにかして会いに行く」（２０代女性）というように、自分の予定より彼氏を優先する女性が多いようです。ただし、仕事より彼氏を優先すると、職場での信用を失ってしまう恐れがあるので、自制する気持ちも必要でしょう。
ほかにも、「彼氏ありきの行動をしているなー」と感じたことがあれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）
【１】デート中、彼氏のご機嫌とりばかりしているとき
「彼氏のワガママを直してほしいけど、いつも機嫌をとっている自分にも嫌気がさす」（３０代女性）と、彼氏の顔色ばかりうかがっている自分自身にあきれてしまう場合があるようです。彼氏があまりにも気分屋であれば、ときには放っておくと、自分も気がラクになるでしょう。
「私が『別れたくない』って言うとわかってて切り出すからムカツク」（２０代女性）と、彼氏の別れ話にビクビクしてしまう女性もいるようです。「『別れる』って言葉を簡単に出さないでほしい」と正直に伝えれば、彼氏も少しは罪悪感を抱いてくれるかもしれません。
【３】デート中なのに、男友達からの誘いにのって、遊びに行かれたとき
「先に約束をしていたならわかるけど…、デートの途中で去られるのはつらい」（２０代女性）というように、彼氏に置いてけぼりにされて、ショックを受けたことのある女性も多いようです。「先約は私でしょ」と強気で抵抗したほうがいいでしょう。
【４】デートの行き先が、彼氏の望みどおりの場所ばかりだったとき
「私の気持ちを考えてない」（２０代女性）と、彼氏の自己中心的な振る舞いにガッカリする女性が多いようです。とはいえ、男性が女性の好む場所をわかっていないだけかもしれないので、ときには「温泉に行きたい」などと自分から提案してみてはいかがでしょうか。
【５】彼氏が忙しいというわけでもないのに、買い物を頼まれたとき
「私を便利屋だと思ってるはず」（２０代女性）というように、パシリ的な扱いを受けて、仕方なく応じたことのある女性は多いようです。ついでの場合以外の買い物を頻繁に頼まれるようなら、この先ずっとアテにされる可能性もあるので、きっぱりと断る勇気も必要でしょう。
【６】デート前やデート中に、連絡なしで長時間待たされたとき
「適当に扱われている気がする」（２０代女性）というように、彼氏のぞんざいな態度に憤慨している意見が多く寄せられました。何度も続くようであれば、「次、待たされたら、帰る！」などと怒ってみせると、彼氏も少しは反省してくれるかもれません。
【７】自分の都合よりも彼氏のスケジュール優先で仕事のシフトを組まされたとき
「彼氏次第で変わるスケジュールって、なんか悲しい」（２０代女性）と、彼氏ばかりが優位な状況に、女性は物足りなさを感じる場合があるようです。たまには「今度の休みは私に合わせて！」と、強気で提案してみると、２人の関係も対等になるでしょう。
【８】デートがノープランで、思いつきで行動されたとき
「どこでもついてくると思われている」（１０代女性）というように、デートへの気遣いの足りない男性に対して、失望する女性は多いようです。彼氏に振り回されたくないときや自分で行きたいところがある場合は、彼氏任せにせず、自分でデートの予定を立てましょう。
【９】「会いたい」と言われたら、自分の予定を放り出してでも会いに向かっているとき
「『会いたい』って言われたら、どうにかして会いに行く」（２０代女性）というように、自分の予定より彼氏を優先する女性が多いようです。ただし、仕事より彼氏を優先すると、職場での信用を失ってしまう恐れがあるので、自制する気持ちも必要でしょう。
ほかにも、「彼氏ありきの行動をしているなー」と感じたことがあれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）