◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

坂本花織（２５）＝シスメックス＝が、２０２２年北京大会の銅メダルに続き、２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した。ライバルで親友の樋口新葉（２５）が２０日、スポーツ報知にメッセージを寄せ、坂本の五輪ラストダンスをねぎらった。チームジャパンとして共闘し、北京五輪団体で銀メダルを獲得。同じく今季限りで引退する樋口は、特別な思いで友の滑りを見守った。

※ ※ ※

坂本花織様

３度目のオリンピックお疲れ様でした！ 銀メダル獲得おめでとうございます！

坂本選手はノービスの頃から同じ時代を滑ってきた戦友で、試合会場ではライバル、でもそれ以上に、何でも話し合える親友でした。

同じ舞台に立ち続ける中で、何度も支えられ、救われてきた存在です。

一緒に過ごした時間すべてに、心から感謝しています。

この大舞台で再びメダルをつかみ取ったこと、本当にすごいです。

最後と決めたオリンピックで、かおちゃんらしい強さと美しさをしっかり見せてくれて、心から誇りに思います。

思いきり楽しんで、最後まで輝いている姿を見られて、本当に嬉しかったです。

２０２６年２月２０日 樋口新葉

◆樋口 新葉（ひぐち・わかば）２００１年１月２日、東京都生まれ。２５歳。３歳でスケートを始める。北京五輪個人は４位。１８年世界選手権銀メダル。全日本選手権は１３歳だった１４年に３位と躍進し、１５、１６、１９、２１年は２位。１５２センチ。