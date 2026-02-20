「逃げることは悪」の時代は終わった――気鋭の若手漫画家が「どんどん逃げろ」と謳う陸上漫画が話題に！

『チ。―地球の運動について―』で知られる漫画家・魚豊さんの連載デビュー作『ひゃくえむ。』が昨年映画化され、大きく話題に。また、過去には『一瞬の風になれ』『スプリンター』など、数々の名作陸上漫画がある中、新しい時代の到来を予感させる作品がある。それが2025年の11月から『週刊ヤングマガジン』で始まった『ウサギランウェイ』だ。本記事では『ウサギランウェイ』の紹介とともに、次の世代を担う若手漫画家が過ごしてきた時代背景が、作風にどんな影響を与えているのかについて考えた。

社会の端っこ、絶望の淵から脱すべく逃げる

物語は、不穏な空気漂う広島の怪しい一室から始まる。主人公の少女・ウサギ（巻尾宇咲）は、極道者の父親とともに、パケ詰めという「汚れた仕事」を強いられていた。

一方、家の外では自然災害が発生し、「この地域は危険な状況にあります」と避難を呼びかけるニュースが流れる中、ウサギは父に「なんでこの人らはさっさと逃げんの？」と問いかける。そんなウサギに、父は「どいつもこいつも、自分の為に他人を踏み付けて逃げていく」と、裏社会の非情な現実を突きつけた。ウサギの家族は、かつて母親が家に火をつけ、父親もまた裏切りや抗争に巻き込まれるという、逃げ場のないどん底にいた。

しかし、そんな絶望の淵に現れたのが、謎の男・狼塚桔平（おいづかきっぺい）だ。彼は、ヤクザの追っ手から逃走するウサギの「走り」を偶然目にし、その類まれな才能を見抜く。

「お前のその逃げ足は、世界を捲る武器になる」“逃走”から“闘争”へ――

狼塚は、ウサギに「陸上競技」という名の、新しい「逃げ道」を提示する。専門は中長距離。それは、誰からも怒られず、むしろ逃げ切ればみんなが褒めてくれるという、ウサギにとって唯一の「肯定される場所」だった。

物語の舞台は、そこから半年後の近畿中学校総合体育大会へ。無名の兵庫代表「東総中」として現れたウサギは、女子800m予選で、かつての黄金世代が打ち立てた記録を塗り替える、2分5秒50という驚異的なタイムを叩き出した。

2月6日（金）発売の『ウサギランナウェイ』第1巻の最後では、“黄金世代の残火”と呼ばれる、後にウサギのライバルになりえそうな人物が現れる。その後のライバルとのデッドヒートに注目が集まっている。

ちばてつや賞で注目を集めた八乃れんさん

八乃れんさんにとって『ウサギランナウェイ』は初の連載作品だ。過去には、読み切り作品として『ブレイキングマイドミノ』『トシャオート』『遺書ロック』などがあり、中でも『飛べ生徒の名前くらい憶えろ号』はちばてつや賞ヤング部門第88回優秀新人賞を受賞し、デビューへの期待感は一気に高まった。そして満を持して2025年より『ウサギランナウェイ』が『週刊ヤングマガジン』でスタートし、現在は「ヤンマガWeb」で連載中だ。

「逃げるは悪」の時代は終わったのか

本作は、「逃げることを肯定」している。一昔前まで、逃げるのは悪いことだという風潮があった。仕事や部活を途中で辞めるのは中途半端な人間がやることで、根性なしだと揶揄される時代もあっただろう。どんなことがあろうとも喰らいつき、最後までやり遂げることが美徳とされていた。現代にもその風潮はたしかに残っている。たとえば、教育現場やビジネスシーンでは「レジリエンス（心の回復力）」や「やり抜く力」が称賛されたり、本屋にはそういったビジネス書が並んでいたりする。

しかし本作はその逆を謳う。陸上が舞台となり、逃げることこそが正義、逃げ切った人間が勝つのだ。これは八乃れんさんをはじめ、次の時代を担う漫画家たちがどんな時代を生きてきたかに大きな影響を受けているようにも思う。

現代社会において、「逃げてはいけない」という風潮が強くなるほどにプレッシャーは大きくなり、一度でもドロップアウトしてしまった人間は、閉塞感を感じながら生きざるを得ない。しかし昨今、そんな息苦しい風潮に社会全体が疲れ始めている。事実、「退職代行」というサービスが広く普及したり、「逃げる勇気を持とう」と謳うビジネス書がヒットしたりしている。こと漫画作品においても、強く逞しく戦う主人公だけではなく、とにかく現実から逃げまくる主人公が共感を呼んだりする。そういう点で『ウサギランナウェイ』はまさに時代の空気感を適切に捉えていると言えるだろう。

時代の流れとともに、「逃げることは悪いことではない」「むしろ逃げるべき場面で逃げられないのは恥ずかしい」という風潮は大きくなっていくように思う。そういった社会で育ってきた若手の漫画家たちが活躍する時代になったら、どんな漫画がヒットするのだろうか。漫画は、社会の風潮と深くリンクするコンテンツ。「今はこんな風潮だから、次はこんな漫画がヒットしそうだな」という視点で漫画を楽しむのもまたおもしろいだろう。

『ウサギランナウェイ』

書名： 『ウサギランナウェイ』

作者名： 八乃れん

発売日： 2026年2月6日（金）

連載媒体： ヤンマガWeb

媒体URL： https://yanmaga.jp/

『ウサギランナウェイ』第1巻

八乃れん／現在「ヤングマガジン」で『ウサギランナウェイ』を連載中。『飛べ生徒の名前くらい憶えろ号』で【ちばてつや賞ヤング部門第88回優秀新人賞】を受賞。その他の読み切り作に、「ブレイキングマイドミノ」「トシャオート」「遺書ロック」などがある。

