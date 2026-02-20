サンタナに乗せてもらいたい！

イラストレーター&文筆家の遠藤イヅル氏が、日産（フォルクスワーゲン）サンタナXi5アウトバーンDOHCを所有していることを知り、当連載担当ヒライ君に「紹介して！」とお願いした真意は、言うまでもなく「サンタナに乗せてもらいたい！」ということだった。

【画像】うおおおおー！な日産（フォルクスワーゲン）サンタナとまるで空気のような？5代目日産サニーカリフォルニア 全47枚

私がサンタナに乗っていたのは、1号機（SOHC）が1984年から1987年まで。2号機（DOHC）は1989年までの計約5年間だ。それ以来、一度もサンタナに乗ったことはない。



うおおおおー！ サンタナ！ サンタナ！（筆者心の叫び） 山本佳吾

サンタナ卒業後の私は、Z32型フェアレディZを経て、超速でフェラーリに昇天したが、地味にいいクルマ、サンタナへの慕情が消えたことはなかった。

日本におけるサンタナは典型的な不人気車で、販売終了後、急速に姿を消したが、中国ではサンタナが元祖国民車（フォルクスワーゲン上海のノックダウン生産）。割と最近までウヨウヨ走っていたので、中国旅行のたびに、「うおおおおー！ サンタナ！ サンタナ！」と、目を血走らせていた。

担当ヒライ「わかりました。遠藤さんにサンタナの試乗、お願いしてみます！」

オレ「交換で大貴族号に乗ってもらおう！」

担当ヒライ「それ、いいですね！！」

別に乗りたくないかもしれないが、不人気車同士、エールを交換するのもロマンだ。

ぜんぜん年取ってないやんけ！

当日。私は大貴族号（筆者の所有する先代マセラティ・クアトロポルテ）で、遠藤氏のご実家近くの広場にやってきた。

しばらくして、一緒に持ってきてもらった真っ赤な日産サニーカリフォルニアと、渋いガンメタのサンタナが到着した。うおおおおおお、サンタナ、カッコいい……。ぜんぜん年取ってないやんけ！



遠藤イヅル氏（左）と筆者の愛車、計3台がズラリ！ 山本佳吾

私は42年前から、サンタナはめちゃくちゃカッコいいと思っていた。

サンタナは、全長の割にホイールベースが短く、トレッド幅も狭い。タイヤは13インチから14インチと小径。つまり、ボディに対してタイヤが内股っぽい。

自動車デザインは、タイヤとその収まり感で決まるとも言われる。つまりサンタナは、どう考えても大きなハンデを背負っている。なのに、なぜかたまらなくカッコいい。

私「サンタナ、カッコいいなぁ……」

遠藤氏「カッコいいですよね」

オレ「なぜこんなにカッコいいんでしょう？」

遠藤氏「なぜでしょう（笑）。でも、同世代のアウディよりもカッコいいですよね」

そうなのだ。同世代のアウディ80（2代目）と比べても、明らかにサンタナのほうがカッコいい（私見です）。

当時アウディ80は、6ライトのクリーンなデザインがとっても知的でお上品！ と言われていたが、サンタナのほうがデザインに深みやコクがある。6ライトのクリーンなデザインは同じだが、微妙に丸みがあり、上品なのに、抱き付きたくなるような親しみやすさを備えている。

5代目はまるで空気だ！

もう1台の遠藤氏の愛車、真っ赤なサニーカリフォルニア（5代目）の第一印象は、「旧車なのにウルトラ地味！」というものだった。

当時、割と先進的でオシャレな国産車だったので、今でもダサさや古臭さがあまりなく、その分、まったく目立たない。ここまで地味でいいのか！ というくらい地味だ。



遠藤イヅル氏が当サイトで連載中の5代目日産サニーカリフォルニア。 山本佳吾

これが、もうひとつ前の4代目サニーなら、「うわ、シブッ！」となるし、もうひとつ後の6代目以降だと「げっ、ダサッ！（そこがいい可能性アリ）」となりそうだが、5代目はまるで空気だ。

遠藤氏「最後のFRサニー、B310型（4代目）はすごい人気なので、今、下手すると300万円くらいするんですよ」

オレ「そうなんですか！」

遠藤氏「でもB11型（5代目）は不人気なので、これ、80万円でした」

マセラティ・クアトロポルテも、似たような状況だ。大貴族号のひとつ前、ガンディーニデザインの4代目は、平均中古価格470万円だが、5代目は235万円。つまりちょうど半額だ。

我が5代目前期型ともなると、100万円台上等、99万円という個体もあった。あまりにも似た者同士で涙が出る。

オレ「でも、人気車なんか欲しくないですよね」

遠藤氏「そうなんですよ。逆に不人気車というだけで、少し心が動きます」

私は思う。人気車なんか買ったら負けだと。それが、「シロートさんにはわかるまい」という、カーマニアならではの選民思想なのである。

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は3月6日金曜日公開予定です）