榊原郁恵、“母娘旅”での仲良しショットに反響「美しい母娘」「姉妹みたい」
俳優・タレントの榊原郁恵（66）が19日、自身のインスタグラムを更新。“母娘旅”での仲むつまじい2ショットを公開し、ファンから温かい反響が寄せられている。
【写真】「姉妹みたい」榊原郁恵＆めるる、“母娘旅”での仲良しショット
投稿では「ヒルナンデス！ 今日はめるるちゃんと母娘旅〜」とつづり、モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠（23）とともにロケに出かけたことを報告。自然豊かな場所でロケを楽しむ2人の姿や、番組スタジオでのオフショットを披露した。
コメント欄には、「本当の親子のようで楽しそう」「美しい母娘旅ですね〜」「姉妹みたいです！」などの声が寄せられている。
