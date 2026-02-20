『ポケポケ』新パック「パルデアワンダー」新登場

　人気スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「パルデアワンダー」が、26日午前10時に登場することが発表された。あわせて収録カードの一部が公開されると、ネット上で話題になっている。

【画像】強すぎる！テーブルシティ、ペパーなど公開された『ポケポケ』新カード

　「パルデアワンダー」は、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』で最初にパートナーになるニャオハ、ホゲータ、クワッスをはじめとするパルデア地方で出会えるポケモンたちが登場する。

　新たなカードが9枚公開されると、ネット上では「ポケポケでペパーとサーフゴー復活しててエモくなっちゃった」「ポケポケにもペパー来るのか〜！！紙の頃の効果そのまま持ってくるのは流石に壊れすぎて憚られたのかだいぶマイルドになっている」「紙でめっちゃ強かったペパー 調整されてポケポケに来たのあつい」「テーブルシティ　ぶっこわれ　相手も使えるのが難点」「テーブルシティ強いのは確かなんだけど相手も使えるって言うのが難しいところ」などの声が出ている。

　2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。

■収録カードの一部公開
マスカーニャex [◆◆◆◆]
サーフゴーex [◆◆◆◆]
イッカネズミ [★]

ニャオハ [◆]
ホゲータ [◆]
クワッス [◆]

ネモ [◆◆]
ペパー [◆◆]
テーブルシティ [◆◆]