シニア本格参戦１年目の新星が、五輪のデビュー戦で輝きを放った。

１９日（日本時間２０日早朝）に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手（１７）。代名詞であるトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に、初々しい演技で世界を魅了した。（塚本康平）

１７日のショートプログラム（ＳＰ）でトリプルアクセルを決めて首位に立ち、最終滑走者として迎えた１９日のフリー。この日の冒頭でもトリプルアクセルをきれいに着氷した。その後のジャンプでミスも出たが、最後まで笑顔で滑りきった。メダル獲得が決まると跳びはねて喜び、金メダルに輝いた米国のアリサ・リュウ選手（２０）と抱き合って泣き笑いした。

◎

原点は、２０１０年バンクーバー五輪で１９歳ながら銀メダルを手にした浅田真央さん（３５）への憧れだ。きらびやかな衣装をまとった浅田さんが、氷上を優雅に滑る姿を映したテレビの密着番組に目を奪われた。「私もやってみたい」。５歳の頃に地元・新潟市の幼児向けスケート教室に通った。

転ばずに滑れるようになって個人レッスンを受けると、わずか３０分間でルッツ、フリップ、ループ、サルコー、トウループ全ての１回転ジャンプが跳べた。同じくらいの年齢だと、全て跳べるようになるまで１年はかかるといい、小学６年まで指導した渡部泉さん（６１）は「将来、真央ちゃんになれるよ」と、よく声をかけていた。

できないことはできるようになるまで練習したがる性格で、毎日のようにリンクに通った。あまりにも練習しようとするため、渡部さんが「週に１回はお休みしようね」となだめることも。チャレンジ精神も旺盛で、まだ習得中の難しいジャンプも試合の演技の冒頭に好んで入れた。

３回転ジャンプが安定して跳べるようになった小学５年の終わり頃、渡部さんら指導者に「真央ちゃんと同じトリプルアクセルに挑戦したい」と伝えた。上半身に補助器具を付け、氷上でも陸上でもジャンプの動作を繰り返した。

半回転の差は、想像以上に大きかった。跳んでは転んでの繰り返し。「本当にできるようになるのかな……」。両膝にできたあざを見ながら、悔しさで涙があふれることもあった。

初めてトリプルアクセルの着氷に成功したのは約１年後。地元の大会に出場した時だった。うれしさがこみ上げるとともに、「これから武器にしていきたい」と誓った。

◎

中学１年からは、世界で戦える選手の育成を目指す「ＭＦフィギュアスケートアカデミー」（千葉）の１期生として、母と２人で千葉県市川市に移り住んだ。

コーチの中庭健介さん（４４）を驚かせたのは、ほかの選手よりもジャンプの回転が速かったこと。踏み切る際の腕の使い方に将来性を感じた。限られた人しか跳ぶことができないトリプルアクセルは、高得点を狙える一方で、失敗のリスクも高いもろ刃の剣だ。成長期で身長が伸びていく中でも、回転の速さを失わず、成功率を高めていけるよう中庭さんと跳び方の修正を重ねた。

２３年３月に世界ジュニア選手権で３位に入るなど実績を残し、今シーズンからシニアに本格参戦した。すると、初出場のグランプリシリーズフランス大会でトリプルアクセルを決めて優勝を飾り、フィギュアスケート界に衝撃を与えた。

◎

シニアに上がる前は、プログラムに入れるトリプルアクセルの本数を巡って中庭さんと議論になったこともあったという。中庭さんに説得され、トリプルアクセルは１本に集中し、ステップやスピンなどの完成度を高めていくと決めた。中庭さんは「トリプルアクセルへのこだわりが強い。でも、オリンピックに行けたのもトリプルアクセルがあったからこそ」と語る。

ミラノ・コルティナ五輪の大舞台でも、勢いそのままＳＰとフリーでトリプルアクセルを成功させ、銅メダルをつかみ取った。憧れの浅田さんよりも２歳早い１７歳で五輪の表彰台に立ち、「今までの試合の中で一番輝いている景色だった」。首元で光るメダルに負けないくらいのまばゆい笑顔が広がった。