石田重廣社長と歌手の保科有里が「高くはできませ〜ん」「安い〜 嬉し〜い「社長〜」などの掛け合いを展開するテレビ通販でお馴染みの「夢グループ」が公式X（旧ツイッター）が20日、更新。この日午前8時に投稿した人気ゲーム「バイオハザード」とのコラボ「恐怖の悪夢セット」販売の動画が、わずか3時間で230万回表示され、大反響を呼んでいる。

Xでは、石田社長が「世界的に有名なビデオゲーム『バイオハザード』最新作の宣伝を保科有里さんと一緒にやらせていただくことになりました。バイオハザードと夢グループのコラボ商品『恐怖の悪夢セット』も販売します」とポストし、販売動画もアップした。

動画では2月27日発売の、ニンテンドースイッチ2またはプレイステーション5向けのホラーゲームの代名詞ともいえるバイオハザードシリーズの最新作「バイオハザード レクイエム」、テレビ通販の代名詞とも言える「ぶら下がり健康器」の、夢のコラボ商品「恐怖の悪夢セット」（税込み1万9800円）を紹介している。

動画では石田社長が「ゾンビが襲って来〜る。逃げる。倒す。そしたらば、ナゾを解く。とにかく頭と体を使います!」と、ホラーゲームのバイオハザードを健康器具のように紹介。「日々の生活に刺激と恐怖をもらえる、すんばらしい商品ですよ〜」と呼びかける。保科も「照準を合わせてボタンを押すだけ。爽快感がスゴ〜イ」といつも通りのノリで商品をPRしている。

ホラーゲームだけに、保科が「でも私、社長、怖くて1人じゃプレーできない」と甘えす仕草を見せると、石田社長が「任せてください！ 一緒にプレーすることで頼れる姿をアピールできます」と副次的効果もアピール。保科も「スゴ〜イ 頼もし〜い」と反応している。

ゲーム視点も、1人称から肩越しの3人称に切替できると石田社長が説明すると、保科は「スゴイスゴ〜イ 遠くから見るから（ゾンビも）怖くなーい」と機能を説明し「ありがと〜う」と語っている。

夢ぶら下がり健康器とのセット販売となった「恐怖の悪夢セット」。保科が「でもどうしてぶら下がり健康器なの、社長」と問うと、石田社長が「ゲームで疲れたらぶら下がって、恐怖でこわばった腰や背中もスッキリするでしょう」と説明。保科は「なるほど〜 健康的」と納得した様子だ。石田社長が、夢ぶら下がり健康器について「雨の時や夜の洗濯物干しとしても大活躍できるんですよ」と、驚きの別機能を説明すると、保科が「わ〜 助かる〜う」と喜んだ。

気になる価格について保科が「5万円くらいでご紹介ですか、社長」と定番の質問を発すると、石田社長が定番の「いやいや高くは売れません」を発射。「税込み1万9800円でのご紹介です」と価格を発表。保科が「1万9800円？ 安い安〜い」と、安定の夢グループ劇場を展開している。

「恐怖の悪夢セット」は、バイオ新作のパッケージ版（定価税込み8990円）と「夢ぶら下がり健康器」（通常価格税込み2万9800円も50歳以上のお客様限定価格税込み10000円で販売中）のセット商品。「悪夢的鎮魂歌」と書かれた特別パッケージで商品が届くとしている。