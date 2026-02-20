Shane Satoが、ボーカリスト／マルチインストゥルメンタリスト／コンポーザーのBraxton Cookとの共作によるニューシングル「Surfliner」を本日2月20日に配信リリースした。

本楽曲は、南カリフォルニアの海岸線を縫うように走るアムトラックの名ルートから着想を得た、軽やかでジャズの香りをまとったインストゥルメンタル。列車の窓越しに広がる海と砂浜、夏の午後の柔らかな光景をそのまま音に写し取ったような一曲となっている。

メインテーマからソロまでを担うBraxton Cookのサックスに、表情豊かなピアノが重なり、控えめながらもグルーヴを感じさせるビートと淡いパッドの音色が、ゆるやかな移動のリズムを描き出す。海岸線をなぞる列車の旅がもたらす、上質でノスタルジックなムードが全編に漂っている。

なおShane Satoは、3月にニューアルバム『Wavelength』のリリースを予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）