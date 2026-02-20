【義母が絶縁されるまで】誰よりも優しかった息子。黙って引っ越した理由…＜第25話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第25話 これが息子の答え？
【編集部コメント】
ん？ カツコさん、それ、どんな表情ですか？ シュンスケさんから捨てられてはじめて自分を客観視できるとか、もう遅いですよ。ていうか、悲しむくらい何か心当たりがありますか？ ずっとシュンスケさんの気持ちよりも自分の気持ちを優先し続けた結果じゃないでしょうか。もうこれ以上、シュンスケさんの平穏な生活を壊さないであげてほしいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
