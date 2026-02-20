タイガーエア台湾の新潟－台北線の就航3周年を記念して、県内の小学校では給食に台湾料理が提供されました。



台湾のソウルフード・ニューローメンに、きくらげの中華和え、そしてパイナップルカップケーキ！関川村の小学校の給食で提供されたのは、台湾料理です。



タイガーエア台湾の新潟－台北線の就航3周年を記念して、台湾へ関心や親しみを持ってもらおうと新潟空港整備推進協議会が企画しました。



■児童

「冷たい麺がツルルッて入ってくるところがおいしかった。」

■児童

「甘みもあってすごく食感もいいし、いいと思う。」



学校給食での台湾料理の提供は、県内の小・中学校など131校で実施されます。