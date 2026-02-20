『落第賢者の学院無双』アニメ化で7月放送 豪華なキャスト発表！制作はEMTスクエアード
漫画『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』がテレビアニメ化されることが決定した。7月より放送される。あわせてスタッフ・キャスト情報が発表された。
【画像】ヒロインが可愛い！『落第賢者の学院無双』アニメ化記念イラスト
現代から転生し、魔導の研究に人生を捧げた大賢者エフタル。しかし才能の限界を知り、絶望の末に命を落とす。400年後。前世の知識と魔術を携え二度目の転生を遂げた彼を待っていたのは、魔法文明が衰退した世界だった。
奴隷の少女アナスタシア、そして名門学院の学長にして“かつての弟子”マーリンと共に、魔法学院で無双する！絶望から転生した賢者が、常識を塗り替える規格外の学院ファンタジー開幕。
【スタッフ】
監督：石井久志
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：古川英樹
アニメーション制作：EMTスクエアード
【キャスト】
エフタル：梅田修一朗
アナスタシア：小山内怜央
マーリン：白石晴香
