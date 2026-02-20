三田寛子、“82年組”の元アイドル・石川秀美さんと再会 薬丸裕英の還暦パーティーで記念ショット「みんな変わらない」「むしろ、若返ってる感じがします」
タレントの三田寛子（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。同日に60歳の誕生日を迎えたタレント・薬丸裕英の還暦パーティーに参加したことを報告し、会場での記念ショットを披露した。写真には薬丸の妻で元アイドル歌手・石川秀美さんの姿もあり「わぁ石川秀美さん全然変わらない」「秀美さんも綺麗でお若いです」と反響を呼んでいる。
【写真】「みんな変わらない」「むしろ、若返ってる感じがします」石川秀美さんら“82年組”メンバーの集合ショット
三田は「薬丸くんお誕生日おめでとうございます ご家族の愛に敬服です」と祝福。パーティーでは「伊代ちゃん優ちゃんと『NAI・NAI 16』の一節を即興で振り付けて歌って♪お祝いのスピーチをさせて頂きました」と明かし、同じ“82年組”の松本伊代（60）、早見優（59）、薬丸、石川さんとの5ショットなど、4枚の写真を披露した。
写真の中には、赤い服で決めた薬丸との2ショットもあり「1981年のドラマ『2年B組仙八先生』からのご縁です！お互い還暦なんて信じられない」と感慨深げに記していた。
コメント欄には「薬丸さん、還暦のお誕生日おめでとうございます」「みんな変わらない」「皆様若くて美しくて、カッコ良いですね！若さの秘訣を知りたいです」「『還暦』なんて、本当に見えなくて、皆さん昔のまま！むしろ、若返ってる感じがします」「同窓会みたいでいいですねー」「豪華すぎる」「すっごく良い写真」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「みんな変わらない」「むしろ、若返ってる感じがします」石川秀美さんら“82年組”メンバーの集合ショット
三田は「薬丸くんお誕生日おめでとうございます ご家族の愛に敬服です」と祝福。パーティーでは「伊代ちゃん優ちゃんと『NAI・NAI 16』の一節を即興で振り付けて歌って♪お祝いのスピーチをさせて頂きました」と明かし、同じ“82年組”の松本伊代（60）、早見優（59）、薬丸、石川さんとの5ショットなど、4枚の写真を披露した。
コメント欄には「薬丸さん、還暦のお誕生日おめでとうございます」「みんな変わらない」「皆様若くて美しくて、カッコ良いですね！若さの秘訣を知りたいです」「『還暦』なんて、本当に見えなくて、皆さん昔のまま！むしろ、若返ってる感じがします」「同窓会みたいでいいですねー」「豪華すぎる」「すっごく良い写真」など、さまざまな反響が寄せられている。