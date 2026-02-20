三田寛子、“82年組”の元アイドル・石川秀美さんと再会 薬丸裕英の還暦パーティーで記念ショット「みんな変わらない」「むしろ、若返ってる感じがします」

三田寛子、“82年組”の元アイドル・石川秀美さんと再会 薬丸裕英の還暦パーティーで記念ショット「みんな変わらない」「むしろ、若返ってる感じがします」