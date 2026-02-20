熊本市の助成も活用した「プレミアム付き商品券」が各地で企画される中、アミュプラザくまもとでの販売では予想を超える行列ができました。

【写真を見る】アミュプラザくまもと プレミアム付き商品券に行列 2000セットが「午前9時の整理券配布」で終了 21日(土)も販売

午前8時過ぎ、整理券が配布される会場に長い行列ができ、アミュプラザが当初予定していた「午前9時の整理券配布」を前に、予定枚数2000セット分を超える人数に達したため、購入できなかった人もいました。

アミュプラザの「プレミアム付き商品券」は熊本市の助成（40％）に、運営するJR熊本シティが自己負担で10%上乗せし、1万5000円分のチケットを1万円で買うことができます。

チケット購入者「並んだのが朝6時くらいです」

――どんなふうに使いますか？

チケット購入者「洋服ですかね」

チケット購入者「3冊買いました。買えてよかったです」

チケット購入者「大きいです。生活の足しになります」

アミュプラザくまもとは、明日21日(土)も午前9時から整理券を配布する予定です。