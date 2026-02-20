「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２２年北京五輪銅メダルでＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。

坂本は中学３年まで、水泳も習っていた。３歳からイトマンスイミングスクールに通い始め、最終的には選手育成コースも目指す実力にまで成長。最終的にはフィギュアスケートを選択した。理由は「だって陸では息ができるから」。なんとも坂本らしかった。

坂本を指導していた羽谷明美コーチ（５６）は「最近になって話をしたら、『プールは息が吸えないからしんどい』って言う話を聞いて、みんなで『まじか』って笑っていた」と振り返る。しかし、もちろんそれはキャラ全開の“花織節”。当時、１３歳からジュニアで頭角を現し始めていた坂本は、水泳で選手育成コースをいったん中断し、フィギュアスケートに専念する道を選んだ。

水泳が坂本にとって大きな助けになる出来事もあった。スケートに注力し始めて以降も週に１度はスイミングスクールに通っていたが、羽谷コーチが坂本と偶然出会ったのは、神戸常盤アリーナのプール。当時中学２年、疲労骨折のため思うようにスケートの練習ができない時だった。それでも「私は泳げる。その技術を持っていて良かった」と、培ってきた水泳の能力をリハビリに生かした。「体力の維持ができていたみたい」と、羽谷コーチはうれしそうに振り返った。

フィギュアスケートに必要な感覚にも、水泳で得られる「空間認知能力」が生きているという。「水泳は無重力の中でやるから、水の中で自分の体を保持しないといけない」と羽谷コーチは説明する。それをフィギュアスケートのジャンプにも当てはめ、「跳んでいる姿勢は練習を血眼になってやっている結果だけど、ジャンプした時は無重力に近い。そういうお手伝いになっていればいいな」と、少しでも力になれていることを願った。

高校に入学してからは、完全にスケート一本に絞ったが、坂本と羽谷コーチの関係は今も続いている。タイミングが合えば食事にも行くといい、「（花織は）お肉が好きなので、焼き肉とか行ったりするかな」とほほえむ。引退を考えていると聞いたのも、坂本と食事をしていた時。「ボロボロになるまでやり続ける選手もいるけど、自分で区切りをつけるタイプやったんやなと。現役を辞めても、ショーとかもあったりする。素直にお疲れさん、っていう感じ」とねぎらった。

「高校に行って、オリンピックに行くのが決まったときは開いた口がふさがらなかった。あんなにしんどい練習をふてくされながらもやるのは、好きじゃないとできない。できる限りの努力を重ねてきている」。人一倍の頑張り屋さんだった坂本。たくさんの思いを込め、ラスト五輪を滑り切った。