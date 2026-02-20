◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

22年北京五輪の金メダリストで世界選手権は3連覇したフィギュアスケート界レジェンドであるネイサン・チェン（26）が19日（日本時間20日）に更新された米メディア「Yahoo!Sports」でミラノ・コルティナ五輪・女子フィギュアスケートをレポート。アリサ・リュウと坂本花織の勝負を分けたポイントを解説した。

今大会は米メディア「Yahoo!Sports」でミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートをレポートしていたチェン。

女子フィギュアスケートは今季限りでの引退を表明している坂本が充実した内容のスケーティングで有終の美を飾って銀メダルを獲得した。昨季世界選手権女王のアリサ・リュウ（20＝米国）がフリーで1位となる150・20点、合計226・79点と圧巻の演技を見せ、SP3位からの逆転で金メダルとなった。

チェンは坂本の演技について「花織はオリンピックに向けて金メダルへの期待を確かに抱いたが、フリップ・トゥのミスで金メダルを逃してしまった。しかも、あのフリップはソロ要素だったため、さらにポイントを失い、それが彼女とアリサ選手の間のポイント差を生んだ」とリュウと坂本の勝負を分けたポイントを解説した。

「彼女は素晴らしいキャリアを築き、このオリンピックで銀メダルを獲得したことを誇りに思うべき。彼女は自分のことを心から誇りに思うべきだと思う。今夜の彼女の演技を見て、とても感動した。彼女のプログラムは本当に素晴らしかった。そして、彼女がこのオリンピックの経験、そしてオリンピックへの道のり、そしてこれまでのキャリア全体を誇りを持って振り返ることができることを心から願っている。スケート界の他の選手たちもそう思っていると思う」と引退表明している坂本のキャリアを称えた。