東京都品川区小山のアパートの空き室に放火するなどしたとして、警視庁は２０日、不動産会社員（３１）（港区赤坂）と、２６〜３０歳の男５人を現住建造物等放火未遂や非現住建造物等放火容疑で逮捕したと発表した。

現場は再開発が進む東急目黒線武蔵小山駅近くの住宅街。逮捕された不動産会社員は周辺の土地の売買交渉を担当しており、同庁は売却に応じない住民を立ち退かせる目的で火を付けたとみている。

発表によると、不動産会社員は男２人と共謀して昨年１０月３１日未明、同区小山の男性（６５）宅の外壁にガソリンをかけて火を付け、燃やそうとした疑い。

同１１月１８日未明には、他の男３人と共謀し、男性宅に隣接するアパート１階の空き室内にガソリンをまいて放火し、壁などを燃やした疑いも持たれている。いずれもけが人はなかった。

不動産会社員は調べに「間違いない」と容疑を認め、他の５人もおおむね認めているという。逮捕は１８日。

防犯カメラ映像から、６人を特定した。同庁は、不動産会社員が知人だった５人に放火を指示し、報酬を渡したとみて調べている。