「心が疲れた」は体のサイン？肉体をニュートラルに戻して精神的な疲れを撃退する方法【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

【姿勢の秘密】正しい姿勢で心身の疲れや痛みもとれる

正しい姿勢とは、お伝えした通り肉体の構造上で無理のない、負担の少ないニュートラルポジションのことです。

ニュートラルポジションから離れたとき、特定の筋肉や関節に強い負担がかかります。しかし元の正しい姿勢に戻れば、負担から解放され、筋肉疲労は回復します。人の活動は、この繰り返しなのです。

もし、ニュートラルポジションに誤りがあり、負担が強くなっていたらどうでしょうか。ただ普通に立っているだけ、座っているだけでも、筋肉疲労が蓄積されていきます。回復どころか、逆に静かに肉体を蝕むのです。

ここまでで、なぜ正しい姿勢が体の疲れや痛みを取るのかを、大枠で理解していただけたと思います。一方、心は体と違って、実は疲れません。心が疲れたと感じるのは、体の状態によるものです。神経が張り詰めていると、肉体にも力が入って筋肉も硬まります。するとその感覚で、心が疲れたと感じるのです。肉体が疲れなければ、その分、心もタフになるということです。

