高崎かなみの“完璧ボディ”に釘付け！『旬撮GIRL Vol.28』で見せたフレンチドールの色香

週刊SPA!による撮り下ろし水着グラビア写真集『旬撮GIRL Vol.28』が発売中！

シリーズ第28弾となる本作には、今まさに旬を迎えたグラビアアイドル6人が登場。圧倒的なボリュームで各々の魅力を凝縮している。

高崎かなみ 誌面掲載カットを公開！「フランス映画のセクシードール」

高崎かなみ (C)撮影：東京祐／ヘアメイク：花房みなみ／スタイリング：毛塚由恵

「”ドールのような完璧ボディ”そんな高崎かなみを撮りたい！」欲求のまま撮影にチャレンジした作品で、フレンチドールをテーマにロケが敢行されたという。

長い髪を下ろしたワンピース風の衣装でキュートな要素を激写しながら、花柄がワンポイントとなっている、チューブトップでランジェリー風衣装でフレンチ感を演出させている。ちょこんと体育座りをしたカットでは、美しく柔肌に見惚れてしまう…。

圧巻のグラビアプロポ―ションと、ドールのような完璧ボディにうっとりして欲しい。

【プロフィール】

高崎かなみ

1997年、神奈川県生まれ。各誌のグラビアを飾りながら、女優としてドラマ『社畜人ヤブー』（BS松竹東急）や映画『永遠の待ち人』に出演するなど、多方面で活躍中！

表紙を飾るのは、高校生時代から「全鳥取県民の妹」として注目を集める白濱美兎。誌面ではキャッチコピー通り、躍動感あふれる姿を披露した。裏表紙には、妹・亜華梨との写真集『とまるtoとまる』が話題の都丸紗也華を起用。ビーチで「アタックNo.1」に挑戦する、彼女らしいカットが収められている。

さらに菅沢美沙樹、高崎かなみ、麻倉瑞季、岡本彩夏といった実力派が名を連ねる。現在のグラビアシーンを彩る「オールスター」が集結した一冊といえる。

【画像クレジット】撮影：東京祐／ヘアメイク：花房みなみ／スタイリング：毛塚由恵