東京午前のドル円は１５５．３０円付近まで強含み。米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が昨年の利下げを受けて金融政策は良好な状態にあるとの認識を示し、追加利下げに否定的だったことがドル円をやや押し上げた。ただ、ドル円の上値は前日高値付近で抑えられている。



ＮＺドル円は９２．１８円付近まで下落。ＮＺ中銀のチーフエコノミストが金融政策に関して軽率な引き上げは行わないとの認識を示した。上振れするインフレ率の抑制よりも、景気回復を優先する構えで、早期の利上げ開始観測が後退している。ＮＺドル／ドルは０．５９４１ドル付近まで下落。ＮＺドル安を受けて、豪ドル／ドルは０．７０２１ドル付近、豪ドル円は１０８．９１円付近まで軟化。



ユーロ円は１８２円半ば、ポンド円は２０８円半ばで上値が重い。全般的にクロス円が軟化していることが圧迫要因。



