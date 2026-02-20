本を読むことで神経系はどのように調整されるのか？心を回復させる読書をするコツとは？
読書に没頭していると本の内容以外が気にならなくなり、心が落ち着いて体の力が抜けるような安らぎを得られます。忙しくストレス過多の現代社会において、読書がもたらすリラックス効果は貴重なものといえます。神経科学者であり起業家でもあるアンヌ・ロール・ル・クンフ氏が、読書している時に起こっている神経系の変化や、心を回復させる読書のコツについて解説しました。
How reading books regulates your nervous system - Big Think
ル・クンフ氏は読書している時の、周囲の世界が消え去っていき、呼吸がゆっくりになり、肩の力が抜けて心の雑念が静まる感覚が好きだとのこと。「こうした瞬間に起こっていることは、娯楽や教育よりもはるかに深い意味を持っており、私たちはそれを本能的に感じているようです。読書にはリラックス効果があり、刺激過多の現代社会への対抗手段として読書をする人も多くいます」と述べています。
読書は単に目でページ上の文字を追うだけでなく、心拍数からホルモンまであらゆるものに影響を与える複雑な神経科学プロセスです。その理由としてル・クンフ氏は、読書が人間の脳で最も古い回路の一部を使うからだと説明しています。
文字が出現したのはせいぜい数千年ほど前であるため、脳が文字を読むための回路を発達させる時間的余裕はありませんでした。そのため、人間はかつて動物の足跡を読み取ったり、雲の動きや風に吹かれた葉のざわめきのパターンを認識したりする神経ネットワークを再利用し、文字を読むための回路として活用してきたとのこと。この仮説は「ニューロン・リサイクル仮説」と呼ばれており、この仮説を支持する実験結果も報告されています。
人間が読書できるのは「もともと別の機能があった脳の領域をリサイクルした」からと示す研究結果 - GIGAZINE
読書をする時、脳の視覚系が文字を認識して単語に変換し、言語ネットワークがそれらの単語を記憶の中にある意味と結びつけます。脳の注意系は物語の流れに集中し続け、それと同時に記憶系が新しい情報を既存の知識と統合しています。つまり、読書中の脳では複数の脳領域が協調して活動しているのです。
これらのプロセスは、デジタルメディアが要求する断片的な注意とは異なり、単一の情報の流れに持続的に集中することを要求します。これによって自律神経系が、交感神経優位の闘争・逃走反応から副交感神経優位の状態に移行し、「心拍数が遅くなる」「呼吸が遅く規則的になる」「筋肉の緊張が緩和する」といった目に見える生理学的変化が起こります。
また、何かしらの体験についてのエピソードを読むと、実際にその体験をした時と同じ脳領域が活性化するとの研究結果も報告されています。つまり、森の中を走っている描写を読めば運動野がまるで動いているかのように活性化し、登場人物が悲しんでいるシーンを読むと共感や感情処理をつかさどる脳領域が、まるで本当に悲しんでいるかのように反応するというわけです。
ル・クンフ氏は、「このシミュレーションは『具体化された読書』を生み出し、物語が現実世界のシナリオの練習となります。脳は架空の経験を実際の生活のためのリスクの低いリハーサルとして処理し、ページを超えて同様の状況が発生した時に活性化できる神経経路を構築するのです」と述べました。
好きなように読書をするだけでもメリットは得られますが、ル・クンフ氏は「読書による心の回復をより大きくする5つの方法」をアドバイスしています。
1：さまざまな本を読む
ノンフィクション作品は分析的な脳ネットワークを活性化する一方、フィクション作品は能動的な問題解決から完全に離れることができます。ノンフィクション作品だけでなくフィクション作品も読むことで想像力を働かせ、ストレスや不安から解放されます。
2：読書の時間帯を調整する
いつ読書をしてもメリットを得られますが、戦略的に読書の時間帯を決めることでさらに効果が高まります。たとえば、就寝前に読書の時間を設けるとストレスホルモンが減少し、副交感神経が活性化され、脳が寝る準備を整えることができます。ル・クンフ氏は、読書の際には十分な時間を取り、急がずに集中して読み進めることを推奨しています。
3：読書の習慣を確立する
読書をする場所・時間・読書前のルーティンなどを確立することで、読書を自分へのご褒美のように感じられるようになります。読書を自分にとってうれしい習慣にすることで、読書のための時間を確保し、恩恵を継続的に享受するのが容易になるとのこと。
4：精神状態に合わせて本を選ぶ
不安を感じている時に複雑な文学作品を無理に読もうとしても、なかなか頭に入ってこないかもしれません。そのため、心が乱れている時は軽く読みやすい本から始め、心が落ち着いてきたら難解な本に挑戦するのがオススメです。
5：好奇心に従う
読書によるストレス軽減効果は無理やり本に集中するのではなく、自ら本に没頭することで得られます。本の内容に共感できず没頭しづらい場合、いったん自分が興味を持てる本に切り替えるのもありです。
ル・クンフ氏は、「読書は神経系を調整するための、最も洗練されていながらも手軽なツールのひとつです。絶え間ない刺激と注意の分散が当たり前の時代において、読書がもたらす『脳を刺激しつつ体を落ち着かせる体験』は、非常に貴重なものとなっています。そのため、次にいい本を読んでくつろぐ時は、脳が極めてうまく機能するように進化してきたのだということ、そして神経系がリセットして再充電するのに必要なものを与えているのだということを思い出しましょう」と述べました。