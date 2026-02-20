“世界で最も美しい顔”タレントが内科医に“ルール外”のキス 霜降りせいや「一番のご褒美…」
ABEMAは18日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第2話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【場面写真】寮長として登場！シーズン1参加メンバー
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第2話では、「1stモテVOTE」で1位に輝いたユウキと暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえが参加者を指名できる“プールパーティー”を開催。ユウキともえに選ばれなかったなおき、まりや、せいなら“お留守番組”のメンバーは、夕食の買い出しへと出かける。
マルタの街並みを堪能しながら現地のスーパーを訪れると、そこにはシーズン1の参加メンバーのけいいち（長谷川惠一）の姿が。スタジオMC陣が「待って！」「何してんの!?」と驚がくする中、突然の遭遇にまりややせいなは「けいいちくん！」「本物!?」「なんでいるんですか？」と騒然。けいいちは「今回、ドミトリーマスター（寮長）という役目を担ってきました」と、メンバーのサポート役として再登場したことを明かした。
アロハシャツを着たラフな服装で現れたけいいちに、スタジオのせいやは「沖縄のコーディネーターやん」「いい夕陽紹介してくれる」と即座にツッコミを入れる場面も。その後、寮に戻ってからも「なんで来たんですか？」と質問されたけいいちは「皆さんの恋愛やら何やらを聞く、相談役です」と回答。ともにシーズン1参加経験のあるせいなは「心強いかも。来てくれて良かった」と過酷なモテバトルを知り尽くした仲間の登場に期待を寄せた。
またこの日の夜、12時間後に「2ndモテVOTE」を行うと知らされた参加者たち。「2ndモテVOTE」では男性1人、女性2人が脱落となる。この知らせをきっかけに、各メンバーの生き残りをかけたアピール合戦が展開された。
“お留守番組”の買い出し中、なおきがせいなに「ダントツで今せいなが1位」「俺の本命はせいなだよ」と直球にアプローチ。「うれしい、ありがとう」と返すせいなに、なおきは「証明してあげようか？」と語りかける。このなおきの言動に、“なおき推し”の谷は「何？どうやって？」と大興奮。「恥ずかしい」と動揺するせいなの頬に不意打ちでキスをし、「ハグして」と言いながらせいなを抱きしめたなおきの大胆な行動に、谷も思わず赤面。その一方で、“恋愛強者”の片鱗を見せたなおきに「なんか余裕を感じる」とコメントした。
さらに、「1stモテVOTE」で、まりやと同票の女性メンバー最下位になってしまったゆめは、脱落を回避するため積極的に動き出す。なおき、ユウキ、たいじゅとそれぞれ2ショットの時間を過ごしたゆめは、続いてたかしと2人きりに。第1話での女性メンバーに与えられた“モテミッション”を振り返り、たかしは「ゆめちゃんのミッションほしかった」と告げる。そんなたかしに対して、ゆめは「やる？」と自ら提案。
たかしの頬を両手で包み込み、唇に当てた指を挟んでキスをする積極的なアプローチを披露したゆめ。「世界で最も美しい顔100人」にも選出されたゆめの大胆な駆け引きに、スタジオのせいやは「一番のご褒美やん…」と羨望の眼差しを向ける。
