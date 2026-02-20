よゐこ&Aぇ! groupの冠レギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』3月末で終了 約5年の歴史に幕
毎日放送（MBS）で放送されているお笑いコンビ・よゐことAぇ! groupの冠番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜 深1：28）が3月末で最終回を迎える。番組の公式Xが伝えた。
【写真】USJでの写真と共に…笑顔をみせるAぇ!groupら
「お知らせ」とし、「約5年間皆様に愛していただいた 「Aぇ!!!!!!ゐこ」 3月末をもって最終回を迎えます」と発表。「#よゐこ のお2人、 #Aぇ! group の皆さん、そして、視聴者の皆様に改めて感謝の日々です」と感謝を伝えた。
そして今後の放送回にも言及。「2/28(土)〜3週に渡りUSJ」「3/21(土)の最終回も笑顔いっぱいです」と告知。「最後まで楽しんでご覧ください」と呼び掛けた。
『Aぇ!!!!!!ゐこ』は、お笑いコンビ・よゐことAぇ! groupのメンバーが、関西各地を調査するバラエティー番組。
MBSは今回の放送に対して「この番組はもともと大阪・関西万博を盛り上げていこうというコンセプトでスタートしました。万博が無事閉幕したいま、番組も一線を引くことにいたしました。5年にわたり番組を応援していただき、ありがとうございました」とコメントした。
