■これまでのあらすじ

バレンタインにチョコをくれた心美親子に執着されている息子。「2人がうまくいくように協力するのが親」だと心美の母親から言われるが、妻はこれ以上距離を縮めてほしくないと思ってしまう。ところが後日、息子と同じスイミングスクールに親子が通い始めて…。



スイミングスクール終わりに、心美ちゃん親子とファストフード店に寄ることになってしまいました。子どもの目の前で誘われたら断りづらい…。

そこで心美ちゃんママから、心美ちゃんが息子を好きになった理由を教えてもらったのですが…。息子の言葉が心美ちゃんを救ったのは嬉しいです。でも、だからといって、ふたりがうまくいくように協力しようという気持ちにはなれませんでした。息子は大好きなポテトが食べれると喜んでいましたが、私としてはこれから毎週一緒なのかと思うと…気が滅入ります。そして帰り道、心美ちゃんママからのメッセにゾッとしました。「2人がずーっと一緒にいられるように」…なんか、嫌な予感…。

※この漫画は実話を元に編集しています

