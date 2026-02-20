２０日早朝の栗東トレセン内で関係者ではない女性の運転する軽自動車が暴走。制限速度２０キロ以内のトレセンで調教が行われているなか、厩舎横の馬道を約４０キロで逆走したのち、車輌が入れないＥコース沿いの道に進入する出来事が起こった。

ＪＲＡの栗東トレセンの説明によると、運転していたのはトレセンから約２キロ離れた会社の女性社員（３７）。７時２２分に保安隊の誤認によって凱門（かちどきもん）から入場し、トレセン内厩舎地区を迷走したのち、車輌通行禁止の道を暴走。２コーナーで行き止まりとなり進めなくなった。

７時４０分に発走委員が対応し、８時３０分にトレセン事務所で事情聴取をしたが、本人は「仕事の見積もりを取りに来た」と話しており、「会社に出勤するつもりが、入ったあと会社じゃないと気づいたが、引き返せなくなった」と説明したという。車は後日レッカー移動するが、人馬、施設の被害報告はなく、誤認によるもので不法侵入ではないため、警察には報告したものの被害届けは出さない予定だ。また、女性の会社はＪＲＡとの関係のある会社ではなく、車輌通行証は会社のものだった。

トレセンが騒然となり、調教時間内に起こった出来事。ひとつ間違えば、大きな事故になりかねなかった。日本調教師会の前会長である中竹調教師は「１５歳から５０年この仕事をやっていますが、こんなことは初めて。どういう経路で入ってきたのか、まだ詳細が分からないですが、非常に危険な状況だったのかなと想像できますし、人馬に事故がなくて本当に良かったです」とコメントした。